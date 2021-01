Zonverkenners kijken achterom en zien o.a. Aarde, Venus en Mercurius

Deze week kwam in het nieuws dat de Solar Orbiter, de STEREO satelliet en de Parker Solar Probe, alle drie zonverkenners in een baan om de zon, even niet naar de zon hebben gekeken, maar de andere kant uit naar hun moederplaneet. En dat leverde mooie plaatjes op, waarop niet alleen de aarde te zien is, maar o.a. ook Venus en Mercurius. Op 18 november vorig jaar maakte de Solar Orbiter met z’n Heliospheric Imager (SoloHI) dit korte filmpje van het tafereel met de drie planeten (Venus als helderste links, de aarde rechtsonder, Mars daar weer rechts van) – dubbelklikken voor de animatie.

De Parker Solar Probe en STEREO gingen zelfs nog een stapje verder, want die wisten vanuit hun gezichtspunt maar liefst zes planeten vast te leggen, naast Venus, Aarde en Mercurius ook Mars, Jupiter en Saturnus. Hieronder een tweet met daarin de prachtige foto daarvan.

? Just in: new views of our solar system! Our @NASASun missions Parker Solar Probe, and STEREO spacecraft, as well as the @ESA & NASA Solar Orbiter captured unique images of most of the planets from their vantage points in space: https://t.co/uK3gsrqGWG pic.twitter.com/FTA2dG2iJ6

— NASA (@NASA) January 26, 2021