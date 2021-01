Livestream SpaceX´ SN9 high-altitude testvlucht

door

SpaceX’ Starship SN9 is er klaar voor, vandaag de 29ste januari om 16:00 NL’se tijd zal een high-altitude testvlucht worden uitgevoerd vanaf de testfaciliteit Boca Chica in Texas. Het Starship staat inmiddels al enkele dagen gereed voor lancering aan de golfkust, maar vanwege de slechte weersomstandigheden is de lancering enkele keren uitgesteld. Het is de twee suborbitale testvlucht van een prototype Starship. De aanstaande vlucht van SN9 (serial number 9) zal naar verwachting vergelijkbaar zijn met die van vorige maand door zijn voorganger. Starship SN8. die, net als SN9, uitgerust was met drie Raptor-motoren. De SN8 vloog op 9 december ongeveer 12,5 kilometer boven Boca Chica, voltooide een aantal complexe vliegmanoeuvres – inclusief een ‘buikflop’. Even leek het erop dat de SN8 al zijn doelen zou bereiken maar het voertuig kwam iets te snel neer op de aangewezen landingsplaats en explodeerde in een flinke vuurbal.

SpaceX ontwikkelt Starship om mensen en vracht naar de maan, Mars en andere verre ruimtebestemmingen te vervoeren. Het systeem bestaat uit twee elementen: een roestvrijstalen ruimtevaartuig genaamd Starship, dat zes Raptors zal bevatten, en een gigantische raket, bekend als Super Heavy, die ongeveer 30 van deze motoren zal hebben. Beide voertuigen zullen volledig en snel herbruikbaar zijn, zei Musk. Starship zal in staat zijn om vele reizen van de aarde naar Mars en terug te maken, en elke Super Heavy zal, naar verwachtingen, veel lanceringen verzorgen. (Starship zal krachtig genoeg zijn om zichzelf van de maan en Mars te lanceren, maar het heeft Super Heavy nodig om van onze aarde te komen.) SpaceX wil dat Starship en Super Heavy binnenkort volledig operationeel zijn. De webcast van SpaceX start kort voor lancering. Nu maar hopen dat het doorgaat… Credits; SpaceX / NasaSpaceFlight / Space.com