Zwarte gaten kunnen verhongeren door botsingen van sterrenstelsels

door

Lang werd gedacht dat als sterrenstelsels botsen en daarna fuseren hun centrale superzware zwarte gaten de ultieme overwinnaars zouden zijn, die in massa zouden groeien door toevoer van enorme hoeveelheden materie. Maar recent onderzoek met simulaties van botsingen laat zien dat zwarte gaten ook minder actief kunnen worden, dat ze kunnen ‘verhongeren’ door de botsing van sterrenstelsels.

Botsingen tussen sterrenstelsels kunnen op verschillende manieren gaan: het kan gaan om een groot stelsel, dat een kleiner, dwergstelsel opslurpt, het kan gaan om gelijke stelsels, het kan een frontale botsing zijn, een zijwaartse botsing, etcetera. Yohei Miki (University of Tokyo) en z’n team stopten alle verschillende parameters van de mogelijke botsingen in de computer en uit de daarop volgende simulaties kwam naar voren dat bij bepaalde botsingen, als een klein stelsel in frontale botsing kwam met een groter stelsel, de kern van het grote stelsel z’n gasvoorraad kan kwijtraken. De superzware zwarte gaten worden omringd door een gaswolk in de vorm van een torus of donut en als het dwergstelsel die wolk met een bepaalde kracht raakt kan de wolk weggestoten worden en kan het zwarte gat verhongeren doordat z’n toevoer van materie gestokt is. Hier het vakartikel over het onderwerp, dat 25 januari verscheen in Nature Astronomy. Bron: Universiteit van Tokio.