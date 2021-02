Uitgebreidde halo van donkere materie ontdekt om een oud dwergstelsel

door

Sterrenkundigen van het Massachusetts Institute of Technology (MIT) hebben aan de uiterste rand van Tucana II, een oeroud, ultrazwak dwergsterrenstelsel op 163.000 lichtjaar van de aarde verwijderd, sterren ontdekt die nog onderhevig zijn aan de zwaartekracht van het dwergstelsel. Dit wijst er op dat Tucana II omgeven wordt door een uitgebreidde halo van donkere materie, die naar schatting drie tot vijf keer meer massa bevat dan wat men eerst inschatte. Zonder die halo zou het dwergstelsel te weinig massa hebben om die sterren gravitationeel aan zic te binden. Men denkt dat deze ontdekking implicaties heeft voor de eerste sterrenstelsels die in het heelal verschenen: die zouden ook zo’n uitgebreidde halo van donkere materie kunnen hebben en daarmee veel meer massa dan gedacht. De sterren in de halo van Tucana II blijken primitiever te zijn dan de sterren in het centrum van het stelsel. Het zou daarom kunnen dat Tucana II een product is van een botsing van twee kleinere ‘baby-stelsels’, waarvan er eentje primitiever was dan de ander.

Voor het onderzoek aan de halo van Tucana II maakten Anna Frebel (MIT) en haar collegae gebruik van de SkyMapper Telescoop in Australië, waarmee ze oeroude, metaalarme sterren in de kern en halo van Tucana II konden bestuderen. Men was in staat om negen sterren ver verwijderd van de kern waar te nemen en die bleken gravitationeel gebonden te zijn aan de kern van Tucana II. Zonder de halo van donkere materie zou die binding er niet zijn. Een artikel over het Tucana II dwergstelsel verschijnt vandaag in Nature Astronomy. Credit: Eurekalert.