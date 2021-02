Precies vijftig jaar geleden ging Alan B. Shepard Jr. (Apollo 14) golfen op de maan

door

Het gebeurde op 6 februari 1971. Alan Shepard en Edgar Mitchell waren op 5 februari op de maan geland voor de Apollo 14 missie en de werkzaamheden op de maan waren bijna klaar, het tweetal was gereed om weer naar huis terug te keren. En toen deed Shepard, die in 1961 met de Mercury Freedom 7 de eerste Amerikaan in de ruimte was, iets verrassends. Hij haalde een golfstick tevoorschijn, een six iron golfclub om precies te zijn, en hij ging daar mee golfen op de maan! Niemand wist dat hij dit ging doen, behalve een klein clubje mensen bij de NASA. Shephard had de golfstick verstopt in z’n sok de Apollo 14 mee in gesmokkeld [ ] en pas in de maanlander tevoorschijn gehaald. Hij had twee golfballen meegenomen van de River Oaks Country Club in Houston en die ging hij, terwijl de TV-camera verderop alles stond te filmen, wegslaan. De eerste slagen waren voornamelijk maangruis, maar het lukte Shephard om de twee ballen weg te slaan, ondanks z’n zware en logge pak – hij schijnt het voor de missie stiekem in een bunker in Houston te hebben geoefend. Voor het oog van de camera riep Shephard dat de ballen “Miles and miles and miles” ver weg kwamen, maar dat was schromelijk overdreven. Jaren dacht men dat de ballen ruim 180 meter ver kwamen, maar de Britse beeldspecialist Andy Saunders komt op basis van bestudering van de videobeelden op lagere afstanden uit: de eerste bal kwam 22 meter ver, de tweede 36 meter. Hieronder de beelden van vijftig jaar terug.

Bron: Phys.org.