Bekende sterrenkundige: “we zijn in 2017 wellicht bezocht door een buitenaardse ruimtesonde”

Als de wetenschap met bewijs zou komen voor het bezoek van een buitenaarde intelligentie aan ons zonnestelsel, zou dat wereldwijd de krantenkoppen halen. Maar wat als wetenschappers collectief zouden beslissen om dit bewijs te negeren? Deze notie staat centraal in een nieuw boek dat geschreven is door de beroemde sterrenkundige Avi Loeb.

Deze astronoom is zeker geen wappie, maar een zeer gerespecteerd persoon in zijn vakgebied. Zo is Loeb jarenlang hoogleraar astronomie geweest aan de gerenommeerde Harvard-universiteit, heeft hij honderden baanbrekende papers gepubliceerd en heeft hij samengewerkt met bijvoorbeeld Stephen Hawking. Dat betekent dat zijn mening (normaal gesproken) niet achteloos genegeerd zou mogen worden.

Maar waarom denkt hij dat aliens ons bezocht hebben? Wel, herinneren we ons de passage van ‘Oumuamua (“verkenner” in Hawaiiaans) in oktober 2017? Dit was de eerste keer dat de mensheid een object van interstellaire herkomst door het zonnestelsel zag bewegen. De meeste wetenschappers gingen er gemakshalve vanuit dat het een asteroïde zou zijn of wellicht een komeet-achtig object.

Zodra ‘Oumuamua de zon gepasseerd had, gebeurde echter iets vreemds: het object nam op mysterieuze wijze in snelheid toe. Dit zou gemakkelijk verklaard kunnen worden door het uitstoten van gas en puin door een komeet, maar er is geen enkel bewijs gevonden voor dit uitgassen bij ‘Oumuamua. Verder roteerde het object heel merkwaardig en was de helderheid opvallend hoog – bijna alsof het van een reflecterend metaal was gemaakt.

Om te verklaren wat er heeft plaatsgevonden, zijn astronomen met allerlei theorieën gekomen. Zo zou ‘Oumuamua helemaal van waterstofijs zijn gemaakt, of uiteen zijn gevallen tot een stofwolk. Bijna iedere mogelijke verklaring is gebaseerd op iets nieuws, een fenomeen dat we niet eerder hebben waargenomen. Als dat het geval is, waarom zouden we dan een kunstmatige herkomst niet in overweging nemen?

‘Oumuamua is nooit van dichtbij gefotografeerd, omdat we het object pas op het laatste moment in de gaten kregen. Vervolgens hebben waarnemingen uitgewezen dat slechts twee mogelijke vormen goed passen bij het gedrag en uiterlijk van ‘Oumuamua, namelijk een uitgerekte sigaarvorm of een dunne, ronde pannenkoek. Die eerste vorm is duidelijk het meest populair geweest in de media, maar de tweede vorm zou evengoed passen bij de waarnemingen.

Loeb zegt dus dat ‘Oumuamua een platte pannenkoek is geweest, dat gefungeerd heeft als een zogenaamd lichtzeil. Bovendien is gebleken dat vóór de interactie met het zonnestelsel, ‘Oumuamua ten opzichte van andere sterren heeft stilgestaan. Het is niet zozeer een object dat door het heelal heeft geraasd, maar een object waar het zonnestelsel per ongeluk “tegenaan” is gevlogen. “Wellicht was ‘Oumuamua een soort van boei in het heelal dat geduldig gewacht heeft op aanwijzingen voor een passerende intelligentie en vervolgens geactiveerd is“, aldus de Israëlische wetenschapper.

Allemaal interessant natuurlijk, maar wat vinden de collega’s van Loeb in de sterrenkundige gemeenschap ervan? Nou, die winden er bepaald geen doekjes om. Zo schrijft astrofysicus Ethan Siegel in Forbes dat Avi Loeb “ooit een gerespecteerde wetenschapper is geweest” die nu “de publieke opinie lastigvalt met argumenten die door zijn collega’s zijn afgewezen“. De meeste bekende sterrenkundigen komen met woorden van vergelijkbare strekking.

Avi Loeb laat zich niet uit het veld slaan. Volgens hem bestaat er een “cultuur van pesten” in zijn vakgebied zodra iemand het waagt om buiten de begaande paden te denken. Volgens hem gebeurde iets soortgelijks bij Galileo, die gestraft werd omdat hij het lef had om te beweren dat de aarde niet het centrum van het heelal was. Sterker nog, in vergelijking met gerespecteerde doch speculatieve takken binnen de theoretische natuurkunde, zoals donkere materie en het multiversum, vind Loeb de zoektocht naar buitenaards leven veel minder vergezocht.

Daarom zou Loeb graag een nieuwe tak van sterrenkunde willen introduceren, namelijk “ruimte-archeologie” waarin we gaan zoeken naar biologische of technologische restanten van buitenaardse beschavingen. “Als we bewijs vinden voor een technologie die miljoenen jaren gekost heeft om te ontwikkelen, kunnen we wellicht die technologie veel sneller namaken om de mensheid vooruit te helpen“. Tsja, wie weet….

Wat denken jullie? Heeft Avi Loeb een klap van de molen gehad? Of is de huidige sterrenkundige gemeenschap hopeloos orthodox en genadeloos gemeen als iemand zijn kop boven het maaiveld probeert uit te steken? Hoe dan ook, zijn boek is nu verkrijgbaar.