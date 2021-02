Een winters Nederland

door

Nederland is sinds vorig weekend bedekt met sneeuw. Gisteren werd ons land vanuit de ruimte gefotografeerd met de Copernicus Sentinel-3 aardobservatie-satelliet van de ESA. Naast ons eigen land zien we op de foto ook het Verenigd Koninkrijk, België, Luxemburg, Frankrijk, Denemarken en Duitsland. In het bericht bij de foto meldt de ESA nog dat volgens het KNMI de kans op een Elfstedentocht honderd jaar geleden 20% per jaar bedroeg en dat die kans nu nog maar 8% is. De laatste tocht der tochten was 24 jaar geleden, dus ik vraag mij af of die 8% kans wel juist is, dan hadden we ‘m statistisch gezien toch al één keer tussendoor moeten hebben gehad? Bron: ESA.