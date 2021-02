Het klopt, Farfarout is inderdaad het verst verwijderde object in het zonnestelsel

door

Deze week kwam naar voren dat het object genaamd Farfarout inderdaad het verst verwijderde object in het zonnestelsel is. In januari 2018 werd het object voor het eerst gezien en wel met de Subaru telescoop op de berg Maunakea op Hawaï. FarFarOut (alias 2018 AG37) bevond zich toen op 140 AU van de aarde, da’s bijna 21 miljard km (1 AU=de afstand aarde-zon, 149 miljoen km), 16 AU verder dan de toenmalige recordhouder 2018 VG18 alias FarOut, een ijsdwerg of Kuipergordelobject. Farfarout was ontdekt door een team onder leiding van Scott Sheppard (Carnegie Institution for Science). Nu heeft Sheppard samen met David Tholen (University of Hawaï) en Chad Trujillo (Northern Arizona University) de afstand tot Farfarout opnieuw bepaald en bevestigd dat het de recordhouder afstand in het zonnestelsel is.

Met de Gemini North telescoop op dezelfde berg Maunakea en de Magellan telescopen in Chili hebben ze Farfarout afgelopen jaren gevolgd en daaruit blijkt dat ‘ie iets dichterbij ligt dan eerst gedacht, 132 AU, altijd nog verder weg dan Farout en drie keer zo ver als Pluto van de zon verwijderd is. Farfarout blijkt een langgerekte baan te hebben, waarvan het punt het verste van de zon maar liefst 175 AU van de zon ligt en het punt het dichtst bij 27 AU. Dat laatste ligt nog binnen de baan van Neptunus, de verst verwijderde planeet van het zonnestelsel. Men denkt dat Farfarout in het verleden af en toe dicht bij Neptunus kwam en daardoor een baan kreeg die verder van de zon af ligt. Men schat in dat Farfarout zo’n 400 km in diameter is. Hij doet er bijna 800 jaar over om één omwenteling om de zon te maken.

Bron: Noirlab.