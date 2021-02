Spectaculaire video van Tianwen-1 bij nadering van Mars

door

China heeft bijzondere videobeelden vrijgegeven van het Tianwen-1 ruimteschip dat Mars nadert op 12 februari j.l. Het CNSA heeft reeksen beelden achter elkaar gezet en hieruit heeft men twee scènes gecreëerd, hier te zien in één video. Één video, gemaakt door Tianwen-1’s kleine survey-camera voor het bewaken van een zonnepaneel, toont hoe Mars in beeld komt, gevolgd door een uitzicht op de rand van de Marsatmosfeer ook wel ‘Martian Limb’ genoemd. Kraters zijn ook zichtbaar op het oppervlak van de planeet, terwijl het zonnepaneel lijkt te oscilleren op het moment dat het schip zijn motoren afvuurt om te vertragen. Een tweede video is vanuit het oogpunt van een controlecamera voor de trackingantenne van Tianwen-1, dat ook fraaie beelden toont.

De camera’s namen elke drie seconden foto’s en fotografeerden continu gedurende ongeveer een half vuur. De video’s hebben een framesnelheid van ongeveer 10 foto’s per seconde. Tianwen-1 (‘vragen aan de hemel’), werd gelanceerd op 23 juli 2020 en is China’s eerste onafhankelijke interplanetaire missie. Het kwam in een baan rond Mars aan na een reis van 202 dagen, 475 miljoen km. De Tianwen zal in deze elliptische baan om Mars gaan vliegen met een perigeum op 265 km en een apogeum op 12.000 km hoogte. De lander/rover zal in mei landen in Utopia Planitia, een uitgestrekte vlakte op het noordelijk halfrond van Mars waar radarwaarnemingen wezen op de aanwezigheid van enorme hoeveelheden ijs onder het oppervlak. Credits + Bronnen: Space.com/CNSA