Radiotelescoop Green Bank lag drie maanden stil door onderzoek aan eekhoorns

De grote radiotelescoop van het fameuze Green Bank Observatorium in de VS blijkt drie maanden stil te hebben gelegen doordat er een onderzoek gaande was aan eekhoorns. In het Monongahela National Forest in West Virginia vlakbij de radiotelescoop leeft een bedreigde soort vliegende eekhoorns en door natuurbeschermers werd erop aangedrongen om onderzoek te doen naar de eekhoorns. Om de beweegpatronen van de vliegende eekhoorns in kaart te brengen werden enkele exemplaren voorzien van zenders met GPS. En dat was nou juist een probleem voor de Green Bank telescoop, want die ligt in een gebied met radiostilte. De GPS-zenders van de eekhoorns zouden de waarnemingen van de radiotelescoop teveel storen en daarom werd besloten om gedurende de drie maanden van het onderzoek geen radiowaarnemingen te doen. De tijd werd wel gebruikt om onderhoudswerkzaamheden aan de telescoop te doen. Na ongeveer drie maanden waren de batterijen in de zenders leeg en kon er weer worden waargenomen. Bron: Cosmoquest.