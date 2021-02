Wetenschappelijke fiasco’s

door

In een commentaar somde lezer Nico enkele wetenschappelijke ‘ontdekkingen’ op, die achteraf allemaal niet juist bleken te zijn. Hij noemde de faster than light neutrino´s, de primordiale B-mode polarisatie en phosphine op Venus. Omdat de ontdekkingen meestal met veel tamtam waren bekendgemaakt en ze vervolgens door onafhankelijke teams werden gefalsifieerd kan denk ik wel gesproken worden van fiasco’s. Toen ik Nico’s commentaar zag realiseerde ik mij regelmatig over dergelijke ontdekkingen en daaropvolgende demasqué’s te hebben geschreven, ook over de drie die Nico noemde. Het leek mij goed om eens op een rijtje te zetten welke fiasco’s hier afgelopen jaren de revue hebben gepasseerd. Dat leverde het volgende op, bij elkaar zeven kosmische fiasco’s (wellicht heb ik er een paar gemist):