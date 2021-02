Vanavond 21.55 uur gaat NASA’s Perseverance landen op Mars – volg het live op Astroblogs!

door

Vanavond om 21.55 uur Nederlandse tijd zal de Amerikaanse Perseverance Marsrover (bijnaam ‘Percy’) inclusief Ingenuity helikopter na een zeven minuten durende zenuwslopende EDL (Entry, Descent and Landing) door de atmosfeer landen in de Jezero krater op Mars. Eigenlijk landt ‘ie 11 minuten en 22 seconden eerder, maar de radiosignalen doen er zo lang over om de afstand tussen Mars en de aarde te overbruggen. De afdaling en landing gebeuren dan ook geheel automatisch, want de vluchtleiding op aarde kan door de afstand niet snel genoeg ingrijpen. Vanaf 20.15 zal de NASA een live uitzending geven – hieronder te zien – waarin alles zal worden besproken. Om 21.38 uur is er Cruise stage separation, dan zal het landingsdeel zich afscheiden van het voortstuwingsdeel dat alles vanaf de lancering 30 jaar 2020 naar Mars heeft gebracht. De feitelijke EDL start om 21.48 uur. Dus vanavond een bakje pinda’s bij de hand, kijken en genieten maar!