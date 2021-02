Waar is Perseverance nou precies geland? Deze interactieve kaart laat het zien

door

Donderdagavond 18 februari 21.55 uur Nederlandse tijd landde NASA’s Marsrover Perseverance in de Jezero krater op Mars, waar de opvolger van Curiosity op zoek gaat naar sporen van voormalig leven in de sedimentslagen van het water dat vroeger (3,5 miljard jaar geleden) in die krater gestroomd heeft. Mogelijk vraag je je af waar dat precies is, die Jezero krater op Mars en vervolgens wáár in die 45 km grote krater de Marsrover geland is. De interactieve kaart hieronder geeft je het antwoord op die vragen.

? ?

Aanvullend: de afdaling van Perseverance, toen ‘ie nog aan een parachute bungelde gisteravond, is door de Mars Reconnaissance Orbiter (MRO) vanuit de ruimte gefotografeerd. Hieronder een tweet met de foto daarvan – MRO flikte dat kunstrje ook al in 2012 met Curiosity.

Every picture tells a story. This one captures me in midair, floating over Mars while hanging from my parachute during the final #CountdownToMars. Latest update and images: https://t.co/fnnEOOMWsV pic.twitter.com/39aGp963a3 — NASA’s Perseverance Mars Rover (@NASAPersevere) February 19, 2021

Bron: NASA.