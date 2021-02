Amerikaanse marine test met succes ruimte-antenne die zonlicht naar de aarde gaat stralen

door

Op revolutionaire wijze fossiele brandstofvrije stroom opwekken en dit in een oogwenk distribueren naar overal ter wereld. Dit is in een notendop het doel wat een team onderzoekers van het Amerikaanse marine onderzoeksinstituut (USNRL) voor ogen heeft met hun ‘Photovoltaic Radiofrequency Antenna Module of kortweg ‘PRAM’. Het team o.l.v. Chris DePuma en Paul Jaffe heeft recentelijk een prototype van deze PRAM-zonne-antenne met succes in de ruimte getest, het 30 x 30 cm grote paneel vangt zonlicht op en zet deze om in electriciteit. Het paneel is ontworpen om optimaal gebruik te maken van het licht in de ruimte, het zonlicht hoeft niet eerst door de aardse atmosfeer te gaan om h et paneel te bereiken. Het PRAM-team stelt dat dit prototype-paneel de stroom (nog) niet naar de aarde kan overbrengen maar dat de technologie hiervoor nu wel bewezen is. In januari j.l. publiceerde het team de onderzoeksresultaten in het Journal of Microwaves van de IEEE.* De onderzoekers kwamen erachter dat het prototype ong. 10 watt aan energie genereert voor transmissie, dat genoeg is voor bijvoorbeeld een computertablet. Het experiment, hardware testen voor zonne-energiesatellieten, was de eerste in zijn soort. Het paneel dat nu in de ruimte is werd in 2020 gelanceerd bovenop een X37-B toestel van het Pentagon. Dit onbemande vliegtuig vliegt in 90 minuten rond de aarde.

Het prototype was nog maar het begin, het PRAM-project beoogt een netwerk van tientallen zonne-antennes, die, niet slechts op revolutionaire wijze fossiele brandstofvrije stroom opwekt, maar dit ook in een oogwenk kan distribueren naar waar dan ook ter wereld. Ideaal bv in noodsituaties, natuurrampen of voor defensie. Co-onderzoeker Chris DePuma stipt hierbij de enorme koudegolf aan in Texas in februari j.l. die aan 80 mensen het leven kostte, toen de reguliere stroominfrastructuur het begaf. Jaffe stelt dat het netwerk zich zou kunnen gaan meten met de grootste energiecentrales van nu, en meerdere gigawatts zou kunnen produceren. En een ander voordeel, de bron is 24/7 beschikbaar, de panelen zijn niet blootgesteld aan de dag-nachtcyclus zoals op aarde.

Co-onderzoeker Chris DePuma legt uit dat de temperatuur voor het functioneren van PRAM heel belangrijk is. Koudere electronica is efficiënter, aldus DePuma, en nu het paneel in LEO is betekent het dat de X-37B drone ongeveer drie kwartier, per baan van 1,5 uur, in het donker doorbrengt. Het doel is echter om een PRAM in een geosynchrone baan te brengen, opdat het aan veel meer zonlicht is blootgesteld. Het team toonde, m.b.v. kachels aangebracht op de PRAM voor een constante, warme temperatuur – in hoeverre het paneel efficiënt zou werken als het op 36.000 km van de aarde cirkelt, maar ook dit bleek geen probleem. DePuma en Jaffe stellen dat de volgende stappen bestaan uit het opschalen van het aantal panelen en het testen van het zenden van de stroom naar de aarde. Laatstgenoemde gebeurt door een techniek die ‘retro-directive beam control’ heet. De bestemmingsantenne stuurt een pilotsignaal naar de antenne in de ruimte. De microgolfstralen zouden pas worden uitgezonden als het pilotsignaal was ontvangen, wat betekent dat de ontvangst-antenne er klaar voor is. Bronnen: CNN,TheByte

* https://ieeexplore.ieee.org/stamp/stamp.jsp?tp=&arnumber=9318744