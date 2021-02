Parachute Perseverance bevatte verborgen boodschap

door

Jullie hebben vast de video gezien van de afdaling en landing van Perseverance in de Jezero krater op Mars. Was je in het begin van de video nog opgevallen dat de parachute waar Perseverance onder bungelde er bijzonder uitzag, dat hij een opvallend patroon van rode en witte strepen had? Op de foto hierboven zie je die parachute, gefotografeerd vanuit het schild om de skycrane. Wat blijkt deze week, nadat onder andere op Reddit lezers zich hadden verdiept in de details van de foto: het patroon van de 21 meter grote parachute van Perseverance was een binaire code, die een geheime boodschap bevatte, zeg maar ‘Hidden figures’. De code bleek na de ontcijfering als volgt te werken:

De rode strepen blijken 0 voor te stellen, de witte strepen 1. Al die nullen en enen in de parachute zijn gegroepeerd in stukken van 10 tekens. Als je vervolgens bij zo’n stuk 64 telt krijg je de computer ASCII code van een bepaalde letter. Zeven witte strepen, 1 rode streep en vervolgens weer 2 witte strepen – bij elkaar tien tekens – is in binaire code 0000000100, dat staat voor 4. Tel daar 64 bij op en je krijgt 68, ASCII code voor de D. Op die manier zijn whizkids er achter gekomen dat in de drie middelste ringen van de parachute drie woorden staan: Dare Mighty Things. De vierde en tevens buitenste ring bevat: 34°11’58” N 118°10’31” W.

Dat alles blijkt gerelateerd te zijn aan NASA’s JPL (Jet Propulsion Laboratory). Dare Mighty Things – durf moedige dingen – staat groot op de muur van het vluchtleidingscentrum van JPL. En die geografische locatie is exact de plek waar JPL zich bevindt, in Zuid-Californië. Hieronder een foto van mission control van JPL kort na de succesvolle landing.

Credit: Francis Naukas.