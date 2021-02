American Airlines piloten melden UFO boven New Mexico

De Airbus A320 bemanning van vlucht AA 2292, American Airlines, zal de reis van Ohio naar Arizona op 21 februari j.l. waarschijnlijk niet licht vergeten. Op deze zondag bemerkte de bemanning, terwijl ze boven de staat New Mexico vlogen, dat er zich boven hun toestel een, voor hen onbekend, cilindervormig en snelbewegend object bevond. American Airlines nam op 22 februari contact op met de FAA (Federal Aviation Administration) om melding te maken van het incident. De FAA zou drie dagen later een officiële verklaring over het UFO-incident geven. Hieronder een kort relaas over vlucht AA 2292, die opgestegen was van Cincinnati en op weg was naar Phoenix, Arizona.

Het was de luchtvaartblogger (DeepBlackHorizon) en radiointerceptor Steve Douglass die, bij toeval op 21 februari, de uitzending van de bemanning van vlucht AA 2292 opmerkte op het radiokanaal van het Albuquerque Air Route Traffic Control Center, terwijl hijzelf bezig was met het tracken van een ander toestel. Douglass gebruikte twee flighttracking sites Flightradar24 en Flight Aware om de exacte positie van het desbetreffende vliegtuig te bepalen. AA 2292 vloog over de noordoosthoek van New Mexico, ten westen van Clayton, op een hoogte van 37.000 feet (11,2 km). Douglass registreerde de volgende audio-opnamen, van 1:19 PM CST of 20:19 NLse tijd, en publiceerde vervolgens de tekst, welke luidt: “Do you have any targets up here? We just had something go right over the top of us – I hate to say this but it looked like a long cylindrical object that almost looked like a cruise missile type of thing – moving really fast right over the top of us.” Over het incident en de opnamen is kort erna gepubliceerd (in enkele artikelen ontbreekt het woordje ‘almost’ maar het woord is op de video duidelijk te horen).

Als eerste werd het UFO-incident opgepikt en gepubliceerd door de blog Warzone van de site TheDrive.com.* In het betreffende artikel valt o.a. te lezen dat er geen antwoord op de audio-opnamen te horen is van de luchtverkeersleiding daar Douglass’ opstelling met meerdere scanners mogelijk het antwoord heeft gewist. Desalniettemin stelt TheDrive dat het incident zeer serieus genomen wordt, American Airlines heeft TheDrive snel geïnformeerd dat het audio-materiaal van vlucht AA 2292 van 21 februari authentiek is. Tevens bracht op 24 februari de FAA een officiële verklaring over het incident naar buiten, deze luidt: “Een piloot deed melding van een object boven New Mexico kort na 12.00 uur lokale tijd op zondag 21 februari 2021. FAA-luchtverkeersleiders zagen geen enkel object in het gebied op hun radarschermen.”

TheDrive stelt dat het, ondanks de summiere FAA-verklaring, nu wel duidelijk is dat er geen sprake was van een mogelijk verkeerde identiteit van een ander vliegtuig dat nabij AA 2292 vloog. Er is even gespeculeerd al zou het misschien een Learjet 60 zijn die tijdens zijn reis, van Salt Lake City naar Boca Raton, boven AA 2292 passeerde. Echter dit was negen minuten voor het radiogesprek en vloog de Learjet op ruime afstand, 13 km, en veel hoger dan het onbekende object. Echter, de FAA zou op de hoogte moeten zijn van de Learjet en dus, afgezien van vergissing bij evaluatie, is deze mogelijkheid, volgens de officiële verklaring van de FAA uitgesloten.

Het incident met de AA 2292 is geen unicum in de geschiedenis van de luchtvaarthistorie, geregeld komen er meldingen van piloten die onbekende objecten in de nabijheid van hun toestellen waarnemen. Twee soortgelijke incidenten deden zich voor in 2018 resp. in februari boven de Sonorawoestijn te Arizona en in oktober boven Noord-Carolina. Op 24 februari 2018 deden twee piloten, onafhankelijk van elkaar, – een Learjet van Phoenix Air Group en een American Airlines vrachtvliegtuig – melding van een onbekend vliegend object (het betrof een object wat zich ong. een km boven de vliegtuigen bevond). De piloot van de Learjet zegt: “Was anybody above us that passed us like 30 seconds ago?” De vluchtleiding meldt: “Negative.” De audio-opnamen van dit incident, werden ook opgepikt door website TheDrive.com, die veel documentatie omtrent de UAP-meldingen opvraagt in het kader van de FOIA, de Freedom of Information Act. Het audio-materiaal werd door de FAA als ‘authentiek’ bestempeld en officieel vrijgegeven, het fragment is op de onderste video te beluisteren.

De incidenten staan dus bepaald niet op zichzelf, en alhoewel vrijwel altijd omgeven met de nodige geheimzinnigheid, is er het laatste decennium wel een kentering merkbaar vanuit de Amerikaanse autoriteiten om wat meer informatie los te laten over meldingen en onderzoek m.b.t. UAP’s.

In 2017 bevestigde het Pentagon het bestaan van een officieel UAP-onderzoek, Unidentified Aerial Phenomena), genaamd ‘Advanced Aerospace Threat Identification Program’, dat liep van 2007 t/m 2012 en waaraan 22 miljoen USD gespendeerd is. Verder doken er het afgelopen decennium steeds meer berichten op uit de VS, van getuigenverklaringen en/of beeldmateriaal van ongeautoriseerde en/of niet-geïdentificeerde vliegtuigen die in het verleden, door militairen gecontroleerd luchtruim waren binnengetreden. Dit alles leidde ertoe dat voorjaar 2020 de Amerikaanse marine enkele video’s (onofficeel Tic Tac of Flir video’s genoemd naar de vorm van de UAP) officieel vrijgaf. De verklaring hierbij hield in dat men dit deed om ‘eventuele misvattingen bij het publiek op te helderen over de vraag of het beeldmateriaal dat circuleert echt was of niet, en dat de luchtverschijnselen die in de video’s worden waargenomen, nog steeds worden gekenmerkt als ‘ongeïdentificeerd’. Jaarlijks worden er in de VS honderden meldingen van UAP’s gedaan, deze worden bijgehouden door het NUFORC. Bronnen: Forbes, TheDrive.com, FAA, CNN, The Arizona Republic, Livescience