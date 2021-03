Japanse zakenman zoekt acht medereizigers voor flyby langs de maan

door

Yusaku Maezawa is een Japanse miljardair die in 2018 door Elon Musk werd voorgesteld voor de eerste reis naar de maan van SpaceX. Voor deze flyby om de maan gaat Maezawa nu acht tickets weggeven, zo kondigde Maezawa een dag geleden aan. Yusaku Maezawa, die zijn fortuin verdiende met de onlineverkoop van kleding, zegt in een video, zie onder dit artikel, dat enthousiaste kandidaten aan maar twee voorwaarden hoeven te voldoen: ‘grenzen willen opzoeken’ en de rest van de bemanning willen helpen hetzelfde te doen. Aanvankelijk wilde Maezawa zes tot acht kunstenaars mee nemen op de flyby langs de maan die naar verwachting plaatsvindt in 2023, maar recent werd bekend dat hij de criteria voor zijn medepassagiers heeft verruimd. De 45-jarige miljardair zei dat hij heeft ingezien dat ‘iedereen die iets creatiefs doet een kunstenaar genoemd kan worden.’

Bij de onthulling op 18 september 2018 vertelde Maezawa dat hij de maanreis de naam ‘dearMoon’-project gaf. Hij stelde verder zeer van de VS te houden, de manier van leven. Ook houdt hij van Amerikaanse muziek, kent het land goed en heeft zijn eigen bedrijf ZoZoTown 20 jaar geleden opgericht.* Maezawa stelde in zijn recente oproep: “Ik nodig jullie uit om met me mee te gaan op deze missie. Acht van jullie, van over de hele wereld. ” In totaal zullen er volgens Maezawa 10 tot 12 personen aan boord van de maanvlucht zijn. Geïnteresseerden moeten zich uiterlijk op 14 maart opgeven, de eerste screening vindt een week later plaats. Verdere details werden niet gegeven behalve dat de selectieprocedure in ieder geval een online-interview bevat en een specifieke opdracht. Als het SpaceX lukt om Maezawa en de andere passagiers naar de maan te brengen, zijn zij de eerste maanreizigers sinds de laatste Amerikaanse Apollo-missie in 1972. SpaceX-topman Musk, die ook in de video van Maezawa te zien is, zegt dat hij er alle vertrouwen in heeft dat de vlucht, die zes dagen zal duren, in 2023 kan plaatsvinden. Bronnen: Space.com, SpaceX,

* https://www.astroblogs.nl/2018/09/18/identiteit-eerste-passagier-bekend-gemaakt-tijdens-webcast-van-spacex/