Marsrover Perseverance heeft de eerste meters erop zitten

door

Afgelopen donderdag (4 maart) heeft Marsrover Perseverance z’n eerste meters afgelegd. Twee weken na de landing in de Jezero krater ging Perseverance met z’n zes wielen eerst in z’n eerste versnelling 4 meter naar voren, vervolgens maakte hij een bocht van 150 graden naar links en tenslotte ging hij 2,5 meter in z’n achteruit. Alles bij elkaar duurde het korte ritje, dat bedoeld was als test, slechts 33 minuten. Volgens NASA ging alles uitstekend bij de testrit. Uiteindelijk na al het testen moet Perseverance in staat zijn om per dag afstanden van 200 meter af te leggen. De landingsplek van Perseverance heeft overigens een officiële naam gekregen: Octavia E. Butler, genoemd naar de in 2006 overleden Science Fiction schrijfster, die vlakbij het JPL in Pasadena opgroeide. Bron: NASA.