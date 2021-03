Ingenieurs willen ‘ark van Noach’ bouwen op de maan voor opslag zaden van planten en dieren

door

Een team ruimtevaartingenieurs van de Universiteit van Arizona heeft een plan voorgesteld om een ‘ark van Noach’ te bouwen op de maan die miljoenen monsters van zaden, sporen, sperma en eieren van dieren en planten bevat. Dit met het oog op een eventuele massa-extinctie door bijvoorbeeld een catastrofale meteorietinslag op aarde. Een manier om dit plan uit te voeren is door deze monsters van soorten te verzamelen en op te slaan in ‘doomsday-proof’ kluizen, zoals de Svalbard Global Seed Vault. Deze zadenbank, gelegen in het noordpoolgebied, herbergt bijna een miljoen monsters van belangrijke voedselgewassen uit de hele wereld, geconserveerd in geval van een ramp. Zogenaamde ‘bevroren dierentuinen’ bewaren sperma, eieren, embryo’s, DNA- en weefselmonsters van dieren.

Deze kluizen zijn tegen veel bestand maar niet tegen alles. In 2016 sijpelde water van smeltende permafrost in de Svalbard Seed Vault, wat aantoont dat het toch kwetsbare plekken kunnen zijn. Maar helaas zullen er maar weinig plaatsen op aarde volkomen veilig zijn. Het nieuwe concept zou een soort ‘ark van Noach’ op de maan zijn. In veel opzichten is de maan voor zo’n biologische zaden- en monsterbank een perfecte locatie. Het is er zeer koud en tektonisch stabiel. Er is geen wateroverlast. Het team stelt voor dat de maanark kan worden gebouwd in lavabuizen die onder het oppervlak van de maan zijn ontdekt. Liftschachten zouden zich uitstrekken tot in de faciliteit, waar monsters kunnen worden opgeslagen in cryogene conserveringsmodules, waarbij zaden kunnen worden gekoeld tot ongeveer -180 ° C en dierlijke cellen tot -196 ° C. Het hele gevaarte zou worden aangedreven door zonnepanelen aan de oppervlakte. Een van de grootste hindernissen om iets op de maan te bouwen, is om de materialen daar te krijgen – het gewicht is duur bij raketlanceringen, en een project op deze schaal is behoorlijk zwaar. Maar, aldus het team, het is niet onoverkomelijk. De onderzoekers schatten dat het ongeveer 250 lanceringen zou kosten om 50 monsters van elk van de ongeveer 6,7 miljoen soorten op aarde naar de maan te brengen. Bronnen; New Atlas / Universiteit van Arizona



