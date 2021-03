Iedereen weer een fijne Pi-dag toegewenst!

door

Jawel, het is weer zo ver. Zondag veertien maart… Pi-dag! De derde maand 14e dag, 3/14 in de Engelse notatie. Yep, 3,14, π, vandaar Pi-dag. De 14e maart is niet alleen de geboortedag van bekende wetenschappers als Albert Einstein (142 jaar geleden geboren) en Giovanni Schiaparelli (186 jaar geleden), sterfdag van Stephen Hawking, maar het staat internationaal ook bekend als Pi-dag. Bedacht in 1989 door Larry Shaw. Zoals bekend mag worden verondersteld is pi de verhouding tussen de omtrek en de middellijn van een cirkel. In veel formules in de natuur- en sterrenkunde wordt gebruik gemaakt van pi, dus het getal is van grote waarde voor deze wetenschappen. Vorig jaar is er zelfs een pi-planeet ontdekt, eentje met een omloopbaan van precies 3,14 dagen. In het kader van Pi-dag kwam NASA’s Jet Propulsion Laboratory (JPL) voor het achtste achtereenvolgende jaar met een wiskunde-opgave over vier onderwerpen, ‘rocket science’ dat allemaal met pi te maken heeft. Nou voor zolang het nog duurt, iedereen een fijne Pi-dag gewenst! Neem een stukje apple-pie zou ik zeggen. En als afsluiting een mooie pi-infografiek van de NASA met verschillende onderwerpen, zoals Ingenuity, de helikopter van de Perseverance Marsrover – dubbelklikken om te verpiëriseren.

Credit: NASA.