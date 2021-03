Russische neutrino-detector geïnstalleerd in het Baikal-meer

door

Op 12 maart j.l. is in Rusland de nieuwe Baikal-neutrinotelescoop te water gelaten in het gelijknamige meer. De Baikal Gigaton-volumedetector of Baikal-GVD, zoals zijn volledige naam luidt, is net als IceCube, een gigantisch neutrino-observatorium. Neutrino’s zijn erg moeilijk te detecteren en water is hiervoor een effectief medium. Het drijvende observatorium bestaat uit strengen waaraan bolvormig glas en roestvrijstalen modules zijn bevestigd.

Op zaterdag 12 maart j.l. zagen wetenschappers hoe de modules voorzichtig in het ijskoude water werden neergelaten door een rechthoekig gat in het ijs. ”Er staat een neutrinotelescoop van een halve kubieke kilometer. recht onder onze voeten,” vertelde Dmitry Naumov van het Joint Institute for Nuclear Research aan de pers terwijl hij op het bevroren oppervlak van het meer stond. Binnen enkele jaren zal de telescoop worden uitgebreid tot een kubieke kilometer. Naumov vervolgt: “De Baikal-telescoop zal concurreren met IceCube, een enorm neutrino-observatorium gelegen onder het Antarctische ijs bij een Amerikaans onderzoeksstation op de Zuidpool.” De Russische wetenschappers stellen dat de telescoop de grootste neutrinodetector is op het noordelijk halfrond en het Baikalmeer – het grootste zoetwatermeer ter wereld – is ideaal voor het huisvesten van het drijvende observatorium. Het meer is geschikt vanwege zijn diepte, de helderheid van het water en het feit dat er twee à tweeënhalve maand ijs is, aldus de wetenschappers. De telescoop is het resultaat van een samenwerking tussen wetenschappers uit Tsjechië, Duitsland, Polen, Rusland en Slowakije. De Baikal Deep Underwater Neutrino Telescope (BDUNT) is een neutrinodetector die sinds 2003 onderzoek doet onder het oppervlak van het Baikalmeer, Rusland. In 2015 werd begonnen met een nieuwe constructie te bouwen, en de naam veranderde in de Baikal Gigaton-volumedetector of Baikal-GVD. De telescoop werd naar een diepte van 1300 m gebracht op vier km van de kust. Bronnen: Cerncourier, Phys.org