Zweedse milieugroeperingen uiten hun zorg over het SCoPEx-experiment dat op goedkeuring wacht voor de eerste testfase in juni 2021

SCoPEx, dat staat voor ‘Stratospheric Controlled Perturbation Experiment’ is een experiment waarbij een chemische substantie in de aardse atmosfeer geïnjecteerd zal worden met als doel onder meer reductie van CO2 en andere broeikasgassen om globale opwarming van de aarde tegen te gaan. De eerste fase van het tweeledig project, het plaatsen van een ballon op 20 km hoogte voor het testen van instrumenten staat voor medio juni a.s. gepland en zal uitgevoerd worden vanaf Kiruna, Zweden. De tweede fase. later dit jaar, betreft de injectie in de atmosfeer van stralings-reflecterende aërosolen (i.d. calciumcarbonaat) voor het meten van veranderingen in de chemie van de atmosfeer. Enkele Zweedse milieugroeperingen hebben recent hun zorgen geuit over SCoPEx* in de vorm van een brandbrief gericht aan de Zweedse minister van milieu Per Bolund, en aan de Swedish Space Corporation (SSC) die de SCoPEx-lancering en platformoperaties verzorgt. De brief werd verstuurd in aanloop naar de reviewbeoordeling(en) van het experiment door een onafhankelijk adviescomité (Advisory Committee for Harvard Management) dat officieel op 15 februari j.l. oordeel had moeten geven over de implicaties van het experiment op de aarde en maatschappij (tot op heden is de uitslag nog onbekend). Zonder groen licht van dit comité zal het experiment geen doorgang vinden. De betreffende groepen zijn milieuorganisaties als Hands off mother Earth, Greenpeace, en de Swedish Society for Nature Convervation.

Harvard, SCoPEx-groep, in-situ observatie stratosferische chemie

SCoPEx is een zogenoemd ‘solar-geoengineering’ experiment, bedacht door een team klimaatwetenschappers van Harvard, o.l.v. Frank Keutsch. Het experiment moet volgens Keutsch juist doorgang vinden, want om daadwerkelijk effecten te meten in de aardse atmosfeer komt men er niet omheen, zoals bij alle klimaat- en leefomgevingstudies, in-situ te experimenteren. Men wil de veranderingen in de chemie van de stratosfeer kunnen observeren nadat er stralings-reflecterende deeltjes in de atmosfeer gebracht zijn. Keutsch stelt: “SCoPEx kan helpen bij het valideren van belangrijke modelparameters die nog niet aan metingen zijn getoetst.”

Ballon en platform, juni 2021 Kiruna

Het team plant een zogeheten ‘high-altitude’ ballonvlucht op zo een 20 km hoogte. Het te gebruiken ballonsysteem is nieuw en alle apparatuur en instrumenten moeten, evenals de gondel, grondig getest worden. Voor de testvlucht was het vereist dat de lanceerplek relatief lage windsnelheden heeft, dat de ballon op land kan landen voor recovery met het oog op hergebruik van de uitrusting en dat er boven dunbevolkt gebied geland wordt. Deze eerste ballon zal nog geen injectiesysteem voor calciumcarbonaat bevatten maar op wandelsnelheid zo’n 4 tot 6 uur door de atmosfeer moeten bewegen. Het SSC voerde trajectanalyses uit op basis van windgegevens van 2018 en 2019 en toonde gunstige trajecten met geschikte landingen voor het hele zomerseizoen van dit jaar (15 april – 15 september).



Calciumcarbonaat, vulkaaneruptie nabootsen, sulfaataërosolen

Het tweede deel van het experiment zijn de ‘science flights’. Er zal, op de eerste vlucht later dit jaar, zo’n 2 kg calciumcarbonaat (CaCO3) in de atmosfeer gespoten worden. De substantie zal perturbaties in de luchtmassa teweeg brengen van zo’n kilometer lang en honderd meter in diameter, en men zal vervolgens de resulterende veranderingen in aërosoldichtheid, atmosferische chemie en lichtverstrooiing meten. Deze injectie van stralings-reflecterende aërosolen is zo stelt het team, een cruciaal component voor meer inzicht in de solar-geoengineering technologie. Op termijn kan de techniek bekeken worden als finale optie om globale opwarming tegen te gaan, mochten, zo stelt men, overheden niet afdoende middelen hebben om dit tegen te gaan. Het experiment repliceert het effect van zwaveldioxide deeltjes uitgestoten bij vulkaanerupties, deze hebben een reflecterend effect op zonnestraling. Bij de Pinatubo-uitbarsting op de Filipijnen, in 1991, koelde de globale temperatuur met 0,6 °C af voor 15 maanden achtereen.



Critici beweren dat de gevolgen van stratosferische aërosolinjecties (SAI) op grote schaal de ozonlaag kunnen beschadigen en opwarming van de stratosfeer veroorzaken. Sulfaataërosolen (chemisch zwavelzuur) is m.b.t. (solar)-geoengineering veel bestudeerd daar het van nature in de stratosfeer voorkomt, en men is bekend met de voornoemde nadelige effecten; ze beschadigen inderdaad de ozonlaag en zorgen voor stratosferische opwarming. Met name dit laatste is een slecht begrepen risico, omdat men geen idee heeft hoe het de dynamiek van de stratosfeer zou kunnen veranderen. Vooralsnog gaat voor SCoPEx de voorkeur uit naar calciumcarbonaat (CaCO3). Dit bezit nagenoeg ideale optische eigenschappen; bij een bepaalde hoeveelheid gereflecteerd zonlicht absorbeert het veel minder straling dan sulfaataërosolen, waardoor het aanzienlijk minder stratosferische opwarming veroorzaakt, en bovendien heeft het het potentieel om de activering van ozonafbrekende halogeensoorten aanzienlijk te verminderen i.v.m. sulfaataerosolen, wat minder schade aan de ozonlaag betekent. Toch komt calciumcarbonaat van nature niet voor in de stratosfeer, en stelt men dat, hoewel niet giftig, de werkelijke stratosferische reactiviteit is onbekend.



Brief van Greenpeace e.a., The Guardian

Om hun zorg te uiten over SCoPEX hebben Zweedse milieugroeperingen nu een kritische brief geschreven aan resp. de regering en het SSC. De Britse krant The Guardian claimde recent de brief te hebben ingezien en vroeg om reacties bij het Harvard-team en het adviescomité.** Het wetenschappelijk team liet weten dat men het advies opvolgt van het comité, en laatstgenoemde berichtte op zijn beurt dat elk experiment dat deeltjes in de atmosfeer inspuit een zeer brede review moet ondergaan, ook met betrokkenheid van de Zweedse samenleving of zoals het comité het stelt ‘with broader engagement with Swedish society’. De brief benadrukt dat de ballontest een integraal onderdeel uitmaakt van het project en tot doel heeft ‘to enable the subsequent release of particles’. Men doet een dringend beroep op de regering en het SSC, en ik citeer: “We appeal to the Swedish government to oppose the SSC’s involvement with SCoPEx’s proposed tests, as they are fundamentally incompatible with the precautionary principle, in breach of international norms, and inconsistent with Sweden’s own climate policy framework as well as its reputation as an international climate leader.” En vervolgens: “SAI is a technology with the potential for extreme consequences, and stands out as dangerous, unpredictable, and unmanageable. There is no justification for testing and experimenting with technology that seems to be too dangerous to ever be used.”