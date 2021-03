Zodiakaal licht mogelijk veroorzaakt door stofdeeltjes van Mars

door

Al heel lang denken wetenschappers dat het bekende zodiakale licht [ ] ontstaat door stofdeeltjes van kometen en planetoïden – Queen-gitarist én sterrenkundige Brian May schreef er in 1974 een wetenschappelijk artikel over dat hier te vinden is. Maar nu blijkt dat we er mogelijk naast zitten en dat het zodiakale licht een andere oorsprong heeft. Een team van onderzoekers onder leiding van John Leif Jørgensen heeft namelijk onderzoek gedaan aan de gegevens die verzameld zijn door de Juno verkenner, die momenteel om Jupiter draait, en daaruit blijkt dat het stof van Mars is dat het zodiakele licht veroorzaakt. Eh… een verkenner bij Jupiter die ontdekt dat licht dat te zien is vanaf de aarde veroorzaakt wordt door stof van Mars? Ja klopt, al gaat het wel om gegevens die Juno verzamelde tijdens z’n tocht naar Jupiter toe. NASA’s ruimteverkenner Juno werd augustus 2011 gelanceerd en op 4 juli 2016 arriveerde hij bij Jupiter. Tijdens die reis maakte Juno iedere kwart seconde met vier ‘star trackers’ een foto, niet om stofdeeltjes te fotograferen, maar om de sterren te fotograferen en daarmee de juiste koers naar Jupiter te houden. Jørgensen’s team heeft al die foto’s bekeken en dat deden ze om er nog onbekende planetoïden op te vinden. Wat ze zagen op vele afbeeldingen waren kleine streepjes, die niet van sterren of planetoïden waren. Die bleken veroorzaakt te zijn door kleine stofdeeltjes, die met een snelheid van wel 16.000 km/u tegen Juno botsten. Door de ‘gravity assist’ van Juno, de passage van de verkenner in oktober 2013 langs de aarde, was men in staat om een beeld te krijgen van de ruimtelijke verdeling van de stofeeltjes. En die bleken te lopen van de aarde aan de ene kant tot Jupiter aan de andere kant!

Grote vraag is natuurlijk wel waardoor het komt dat stofdeeltjes de zwaartekracht van Mars kunnen overwinnen, deeltjes die vervolgens in een sliert van de aarde tot Jupiter terecht komen. Dat moet vervolgonderzoek duidelijk maken. Hier is het vakartikel over de waarnemingen aan het zodiakale licht, verschenen in de Journal of Geophysical Research: Planets. Bron: NASA.