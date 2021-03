Drie compleet nieuwe bacteriestammen ontdekt op het ISS

door

Op het ISS zijn er drie bacteriestammen ontdekt die voorheen onbekend waren voor microbiologen. Deze microben zaten onder meer in de Hepafilters die de lucht in het ruimtestation schoon moeten houden. Ze zijn al rond 2016 in zo een filter terechtgekomen maar de vondst is nu pas bekend gemaakt. De micro-oganismen zijn varianten van microben die men op aarde vindt in de nabijheid van planten en belangrijk zijn bij het ziektevrij houden van planten. De Indiase biowetenschappers Kasthuri Venkateswaran en Nitin Kumar Singh, werkten samen met een team van NASA’s Jet Propulsion Laboratory in Pasadena, aan dit onderzoek waarvan de resultaten recent zijn gepubliceerd in het wetenschappelijk journal Frontiers of Microbiology.*

Hoe zijn deze micro-organismen aan boord van het ISS gekomen? De afgelopen jaren zijn allerlei experimenten gedaan waarbij de astronauten zelf voedsel probeerden te verbouwen. Mogelijk zijn toen microben meegereisd naar de ruimte, die vervolgens zijn gaan evolueren tot een nieuw type. Het ISS is een unieke omgeving omdat het jarenlang volledig geïsoleerd is geweest van de aarde, er is veel onderzoek gedaan om erachter te komen wat voor soort bacteriën er aanwezig zijn.Acht specifieke plekken op het ISS zijn de afgelopen zes jaar continu gecontroleerd op de aanwezigheid van microben en bacteriegroei. Als resultaat zijn honderden monsters van bacteriën verzameld en bestudeerd, en nog eens duizend wachten om naar de aarde terug te keren voor analyse. De vier bacteriestammen die de onderzoekers isoleerden, behoren tot de Methylobacteriaceae-familie. De microben werden genomen uit monsters in het ruimtestation, tijdens de opeenvolgende expedities van verschillende bemanningen. Methylobacteriumsoorten zijn nuttig voor planten, bevorderen hun groei en bestrijden onder andere ziekteverwekkers. Een van de stammen, Methylorubrum rhodesianum, was al bekend. Maar de andere drie staafvormige bacteriën waren onbekend – hoewel wetenschappers door genetische analyse konden vaststellen dat ze het nauwst verwant waren aan de bacteriesoort Methylobacterium indicum. De onderzoekers willen de nieuwe bacteriestammen aanduiden als een nieuwe soort genaamd Methylobacterium ajmalii ter ere van de Indiase biodiversiteitswetenschapper Muhammad Ajmal Khan, die in 2019 stierf. Bronnen: CNN/ScienceAlert

