HAWC toont galactische kosmische straling met de hoogste energie afkomstig van stercluster Cygnus OB2

Een team astrofysici van het Los Alamos National Laboratory (New Mexico) heeft vastgesteld dat de kosmische stralng met de hoogste energie niet afkomstig is van supernovae, maar van sterclusters. De data is afkomstig van de HAWC, of ‘High-Altitude Water Cherenkov’, met water gevulde detectietanks op een berghelling in het zuidoosten van Mexico. Het onderzoek o.l.v. A Abeysekara, is recent gepubliceerd in het wetenschappelijk journal Nature Astronomy.*



Astrofysicus Patrick Harding van het LANL stelt: “De oorsprong van de kosmische straling met de hoogste energie in onze Melkweg is al meer dan 60 jaar een open vraag in de astrofysica.” En vervolgt: “Zeer weinig regio’s van de Melkweg hebben zowel het vermogen om hoogenergetische deeltjes te produceren als de noodzakelijke omgevingen om die deeltjes te stimuleren tot de petaelectronVolt (PeV)-energieën die worden waargenomen in de kosmische straling met de hoogste energie. En de meeste van de gebieden waarvan men verwachtte deze deeltjes te treffen zijn door de jaren heen uitgesloten na data-analyse uit hoge energieobservatoria.” In dit onderzoek ontdekte men dat de hoogenergetische gammastraling afkomstig is van Cygnus OB2, een plek waar zware sterren in de ‘Cygnus Cocoon’ superbubbel geboren worden, wat betekent dat het waarschijnlijk de bron is van deze galactische kosmische straling met de hoogste energie.”De kosmische straling is waargenomen in de aardse atmosfeer bij PeV-energieën door de detectietanks van het HAWC, bij Puebla, Mexico. In plaats van supernovae, toont dit onderzoek dat sterclusters zoals de Cygnus Cocoon dienen als ‘PeVatrons’ -PeV-versnellers die in staat zijn om hoogenergetische deeltjes te creëren die door de Melkweg reizen. De algoritmen die werden gebruikt om de HAWC-fotonen met de hoogste energie te analyseren, zijn ontwikkeld door postdoctoraal onderzoeker Kelly Malone. Malone leidt de Galactic Science Working Group binnen HAWC. “HAWC is het eerste observatorium dat gammastralen van over de hemel detecteert met energieën van meer dan 100 TeV. Dit hoge-energetische bereik stelt ons in staat om fundamentele vragen over ons melkwegstelsel te beantwoorden”, aldus Malone. Het onderzoek is relevant voor het LANL, het lab wil erachter komen welke soorten astronomische bronnen efficiënt kosmische straling tot hoge energie kunnen versnellen, welk(e) versnellingsmechanisme(m) spelen een rol in dit proces. Identificatie van een bron van deze hoogenergetische kosmische straling zal leiden tot een beter theoretisch begrip van deze mechanismen. Bronnen: SpaceDaily/LANL

* “HAWC observations of the acceleration of very-high-energy cosmic rays in the Cygnus Cocoon”