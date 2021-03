Explosie Beiroet leidde zelfs tot verstoringen in de aardse ionosfeer

door

Op 4 augustus 2020 explodeerde 2750 ton ammonium nitraat in een loods in de haven van Beiroet (libanon), hetgeen één van de krachtigste niet-nucleaire explosies ooit is geweest. Er kwamen ongeveer 200 mensen bij de enorme explosie om het leven en meer dan 300.000 (!) mensen raakten tijdelijk dakloos door de enorme verwoestingen. Nu blijkt dat de explosie zo sterk was, dat er zelfs in de aardse ionosfeer, die zich vanaf 50 km uitstrekt tot aan de magnetosfeer op 965 km hoogte, verstoringen waren, die meetbaar waren. Onderzoekers van de Hokkaido Universiteit in Japan hebben metingen van GPS satellieten bestudeerd en daaruit blikt dat de schokgolf van de explosie met een snelheid van 0,8 km/s vanuit de haven van Beiroet in zuidelijke richting door de ionosfeer ging en dat dit merkbaar was in de vorm van veranderingen van de elektronen in die atmosferische laag.

De microgolf-signalen die door de GPS-satellieten continu naar de grondstations op aarde worden gestuurd hadden een merkbare vertraging na de explosie. Ook vulkanische uitbarstingen kunnen tot dergelijke verstoringen leiden. De Beiroet-explosie blijkt zelfs sterker te zijn geweest dan de uitbarsting van de vulkaan Asama in Japan in 2004. Hier het vakartikel over het onderzoek aan de explosie, verschenen in Nature Scientific Reports. Bron: Hokkaido Universiteit.