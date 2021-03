NASA’s maanraket doorstaat cruciale test en is praktisch klaar voor lancering!

door

NASA heeft op 18 maart j.l. met succes de kerntrap van het Space Launch System getest en de SLS-kolos is nu praktisch klaar voor lancering naar de maan. Deze kerntrap is het grootste raketelement ooit gebouwd door NASA. In de video hieronder is te zien hoe de vier RS-25 motoren van de trap brandden voor 8 minuten en 19 seconden in NASA’s testfaciliteit Stennis Space Center, gelegen in de staat Mississippi. Deze met succes uitgevoerde, zogeheten ‘hot fire’-test was een cruciale mijlpaal in de aanloop naar de Artemis I-maanmissie. Tijdens de test verzamelde NASA de data die gebruikt ordt om te verifiëren dat de kernrakettrap klaar is voor de eerste vlucht van Artemis. Hierbij zal een bemand Orion-ruimteschip een flyby maken rond de maan en zo de weg effenen voor toekomstige Artemis-missies naar de maan. Ingenieurs stelden een achtdelige zogenaamde ‘Green Run’-testcampagne* samen om de kerntrap van het SLS geleidelijk aan klaar te stomen voor deze hot fire-test. De SLS is de krachtigste raket die NASA ooit heeft gebouwd, en tijdens de test van afgelopen donderdag, genereerde de kerntrap binnen zeven seconden meer dan 1,6 miljoen lbs aan stuwkracht (omgerekend ong.726.000 kg.).

Op 16 januari j.l. brandden de vier RS-25’s voor ongeveer 60 seconden, en werd de test eerder afgebroken dan gepland. Na analyse van de data stelde NASA vast dat een tweede hot fire-test nodig was om het ontwerp van de kerntrap voor de vlucht te verifiëren, dit met het oog op het voorkomen van schade aan de trap. En nu brandden de vier motoren ruim acht minuten, net als bij een lancering naar de maan het geval zal zijn. Bij deze hot fire-brandtest werden de operationele omstandigheden bij lancering nagebootst, waaronder het verplaatsen van de vier motoren in specifieke patronen om de stuwkracht te sturen en de motoren tot 109% vermogen aan te drijven, waarbij ze omlaag en achteruit gingen, zoals tijdens de vlucht. “Deze langere hot fire-test leverde de schat aan gegevens op die we nodig hadden om ervoor te zorgen dat de SLS-kerntrap elke SLS-raket met succes kan aandrijven”, zei John Honeycutt, manager voor het SLS-programma bij NASA’s Marshall Space Flight Center in Huntsville, Alabama. De twee brandstoftanks in de SLS-kerntrap bevatten samen meer dan 733.000 liter supergekoelde vloeibare waterstof en vloeibare zuurstof om de RS-25-motoren onderaan de trap van brandstof te voorzien. De kerntrap heeft een complex netwerk van vluchtsoftware en elektronische systemen die zijn ontworpen om de raket tijdens de lancering en vlucht te helpen vliegen, en aansturen. Eerdere tests in de Green Run-reeks evalueerden de geïntegreerde functionaliteit en prestaties van de elektronische systemen, voortstuwingssystemen en hydraulische systemen van de kerntrap.

Testteams bij Stennis hielden toezicht op een netwerk van 114 tankwagens en zes drijfplatforms die vloeibare brandstof door de B-2 teststand naar de kerntrap aanleverden. Het testen van de kerntrap van de SLS-raket is een gezamenlijke inspanning van NASA en zijn industriële partners. Boeing bouwt de kerntrap en Aerojet Rocketdyne is de hoofdaannemer voor de RS-25-motoren. De trap zal op termijn verscheept worden naar het Kennedy Space Center van NASA in Florida. Daar zal de kerntrap worden geassembleerd met de vaste brandstof-boosterraketten en het Orion-schip op de mobiele lanceerinrichting in het Vehicle Assembly Building in het KSC, ter voorbereiding op Artemis I. En als alles volgens schema verder verloopt, plant men de eerst, onbemande, lancering nog in november 2021. Een bemande lancering volgt in 2023. Het SLS, Orion en het KSC lanceerplatform vormen samen met de Lunar Gateway ( een maanruimtestation), de ruggengraat van NASA’s maanprogramma. Bron: NASA

