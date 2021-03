Zou er nu nog leven op Mars kúnnen zijn? Jazeker!

door

In een recent in Nature Astronomy verschenen commentaar van Nathalie Cabrol, directeur van het Carl Sagan Center for Research van het SETI Instituut, schrijft zij dat het mogelijk zou moeten zijn dat zelfs vandaag de dag leven op Mars voorkomt. Zoals we weten speurt de Perseverance Marsrover in de 3,7 miljard jaar oude Jezerokrater op Mars naar aanwijzingen voor vroeger microbacterieel leven, maar Cabrol gaat een stap verder en zegt dat er mogelijk op Mars plekken zijn waar nog steeds leven voorkomt. Het gaat dan niet om leven dat op het Marsoppervlak voorkomt – dat lijkt door het ontbreken van een beschermend magnetisch veld en dichte atmosfeer van Mars door de intense UV-straling bijna onmogelijk, maar om ondergronds leven. Waar het volgens Cabrol om draait is dat in de biosfeer alles met elkaar samenhangt, de aanwezigheid van water, de UV-straling, het zoutgehalte, de droogte, de temperatuurvariaties, etc…. Al die zaken hebben interacties met elkaar. Het zou dus zomaar kunnen dat er kilometers ver geen enkele vorm van leven is, maar dat ergens op een plekje onder de grond de situatie van al die zaken ideaal is en er daar wel leven is. Mars moet volgens haar dan ook als een biosfeer worden beschouwd en daarin moeten enkele ‘speciale gebieden’ voorkomen waar potentieel ondergronds leven mogelijk is. Om die te ontdekken moeten we de patronen volgen van die genoemde interacties. Om te voorkomen dat deze speciale gebieden verontreinigd raken met aardse bacteriën, bijvoorbeeld omdat ergens in de jaren dertig menselijke missies daar gaan rondstruinen, moeten we voor die tijd een beeld hebben van de potentiële speciale gebieden, aldus Cabrol. Bron: SETI Instituut.