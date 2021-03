Nieuwe resultaten LHCb experiment wijzen mogelijk op Nieuwe Fysica!

door

Deze week gepubliceerde resultaten van het LHCb experiment van de Large Hadron Collider, ‘s werelds grootste deeltjesversneller van CERN bij Genève, laten zien dat er een grote kans is dat het Standaard Model van de elementaire deeltjes en de natuurkrachten daartussen niet volledig is. Met andere woorden: er is sprake van aanwijzingen voor nieuwe deeltjes of natuurkrachten die we nog helemaal niet kennen. Bij het LHCb experiment wordt met name gekeken naar bottum quarks, één van de zes soorten van quarks, de bouwstenen van protonen, neutronen en mesonen (vroeger werden ze beauty quarks genoemd). Als b-quarks in de LHC in de zogeheten B-mesonen worden geproduceerd zouden ze in elektronen en de zwaardere variant daarvan, de muonen, moeten vervallen en hoe vaak dat precies gebeurt voorspelt het genoemde Standaard Model (SM) . Maar nou komt het: de met LHCb gemeten waarden van het verval van de B-mesonen wijkt af van de SM voorspellingen. Natuurkundigen van Imperial College London hebben de gegevens van LHCb bekeken en de resultaten van die analyse hebben ze hier gepubliceerd én besproken op de Moriond Electroweak Physics conference. Het blijkt dat met een betrouwbaarheid van 3,1 sigma de resultaten wijzen op het bestaan van Nieuwe Natuurkunde, dat wil zeggen dat de kans 1 op 1000 is dat het resultaat statistische ruis is, rijp voor de prullenbak. Dat lijkt veel, maar natuurkundigen hanteren streng als ze zijn een grens van 5 sigma, dat wil zeggen dat de kans op ruis slechts 1 op 3,5 miljoen mag zijn. Pas dan spreken ze van echt bewijs. Nog even geduld dus voor dat bewijs.

Als er echt sprake is van Nieuwe Natuurkunde zou dat kunnen betekenen dat er exotische deeltjes bestaan zoals Z’ (spreek uit Z prime) bosonen en leptoquarks – we hadden het er in 2017 al over . Met de Belle II detector in Japan hopen ze de LHCb resultaten komende tijd te kunnen bevestigen. Hier het vakartikel over de resultaten van LHCb, verschenen op de Arxiv. Bron: Phys.org