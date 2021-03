Sterrewacht Leiden organiseert Nederlandse Sterrenkunde Olympiade 2021

door



De finale van de Nederlandse Sterrenkunde Olympiade wordt dit jaar georganiseerd door de Sterrewacht Leiden en vindt plaats van woensdag 9 t/m vrijdag 11 juni 2021 aan de Oude Sterrewacht. Op het programma staan onder meer: exoplaneten, zwarte gaten, donkere materie en een zonsverduistering. Leerlingen van de bovenbouw van HAVO en VWO kunnen meedoen aan een voorronde die start op 1 april. Dan komen de vragen online op www.sterrenkunde-olympiade.nl. De antwoorden daarop moeten voor 13 mei worden ingestuurd. De 15 deelnemers met de hoogste scores worden uitgenodigd voor de finale in juni.

Tijdens de finale krijgen de deelnemers een interessant programma voorgeschoteld, met colleges van Leidse topastronomen. De sprekers en onderwerpen staan op de site. Het programma is een leuke mix van sociale en astronomische activiteiten, waaronder een avond sterrenkijken op de Oude Sterrewacht in Leiden. Verder gaan de geselecteerde kandidaten op 10 juni live de gedeeltelijke zonsverduistering bewonderen. Op de laatste dag vindt de olympiade plaats met vragen over de colleges die de finalisten hebben gevolgd. De drie winnaars worden die dag bekendgemaakt en gaan naar huis met een prachtige Celestron-telescoop met auto-tuning.

De Nederlandse Sterrenkunde Olympiade is een jaarlijkse wedstrijd voor middelbare scholieren die geïnteresseerd zijn in natuur- en sterrenkunde en wordt afwisselend georganiseerd door een van de NOVA-instituten. Bron: Astronomie.nl.