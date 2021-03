ISS “scheert langs de Maan”

door

Kijk hem eens gaan….Het ISS scheert rakelings langs de Maan.

Nou ja….niet in het echie natuurlijk want het ISS vliegt op een hoogte van slechts 500 kilometer over mijner zotte kop terwijl de Maan op zo’n dikke 380 000 kilometer boven mijn standplek voor de deur op straat alhier in het centrum van het Universum hangt….zijnde de wonderschone stad Dordrecht!!

Ofwel….een heel typisch fraai gevalletje van kosmisch gezichtsbedrog! Arie heeft een app die hem inseint als er “daarboven” iets leuks aangaande het ISS te zien is…..o.a. zaken zoals bijvoorbeeld overgangen over de zon…..ooit lang geleden al eens gezien…..en nu dus een overgang van het International Space Station over de Maan….althans bezien vanuit Arie z’n achtertuintje in een buitenwijk van Dordrecht maar NIET dus vanuit mijn binnenstad op straat waarneemplek hoewel die in rechte lijn niet veel meer dan 5 kilometer uit elkaar liggen. Arie heeft het ISS inderdaad echt voor de maan zien langsvliegen. Helaas drukte hij per ongeluk wel net op het verkeerde zzzmartvvvooon-knopje en dus helaas geen foto hiervan….alas!

Het fotograferen van zo’n razendrap langs de hemel bewegend object als het ISS is en blijft een behoorlijk gecontroleerde totale paniekvolle bezigheid met een hoog “scheisse aber leider-gehalte”!! De overtocht van ene maanrand naar de ander duurde in dit geval slechts 0.65 seconde…en da ben nie veul.

Uw nedrig schrijver dezes is het beter vergaan. Stond een dik half uur voor “la moment surpreme” met mijn hele fotocircus al “battleready” buiten op straat. En dit circus bestond uit mijn, in mijn vorig blogje uitvoerig beschreven kakelverse, 15cmF8 planetaire Newton geplaatst op de EQ3 en het primire brandpunt voorzien van de Canon 1000D DSLR. De EQ3 heb ik op “Maansnelheid” laten lopen. De Canon 1000D ingesteld op standje “winder” wat inhoudt dat ie volcontinu drie opnames per seconde schiet. De belichtingstijd heb ik op goede gok ingesteld op 1/640 ste seconde bij een ISO waarde van 1600.

Omdat ik dus niet precies wist waar het ISS door het beeldveld zou gaan vliegen heb ik de Maan gewoon maar in het midden van het beeldveld geplaatst met hopelijk genoeg “hemelzwart” aan beide kanten….enne…die tactiek heeft gewerkt want ik heb em te pakken…..op twee opnames van de stuk of veertig die ik geschoten heb.

Nu ben ik gegaan voor een leuk totaalplaatje en niet voor een superplaat van het ISS….want “Normaal” gesproken zou ik het ISS te grazen nemen met nog een extra 2x Barlowlens in het optische treintje gemonteerd en ik zou tevens ook het ISS aktief gevolgd hebben tijdens “het er als een wilde erop los klikken” om de meeste details te verkrijgen.

Maar goed….beide…de Maan zowel als het ISS staan er wat mij betreft goed genoeg op…enne….was dit, me dunkt een heel kort maar leuk avondje praktische sterrenkunde!!