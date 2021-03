NASA wil Ingenuity begin april z’n eerste vlucht op Mars laten maken

door

De NASA heeft laten weten dat het er op mikt om begin april de kleine helikopter Ingenuity, die meegelift is met de Perseverance Marsrover, z’n eerste vlucht te laten maken. De 1,8 kg wegende Ingenuity hangt nog steeds onder Perseverance’s buik. Afgelopen zondag werd het beschermende gitaarvormige schild, gemaakt van grafiet, afgeworpen dat om de helikopter heen zat en dat op de grond terecht kwam (zie foto hieronder).

Perseverance is nu langzaam op weg naat het ‘airfield’, de plek waar Ingenuity z’n eerste vlucht ergens begin april zal gaan maken. De NASA heeft 8 april staan als de eerste vluchtdatum, maar dat zou zomaar ook enkele dagen eerder of later kunnen zijn. Men gaat er van uit dat Ingenuity gedurende dertig sol – dat zijn 31 aardse dagen – vluchten kan gaan maken. Bob Balaram, de baas van de technici die Ingenuity volgen, maakte deze week bekend dat er aan boord van de helikopter een klein stukje doek is, afkomstig van één van de vleugels van het vliegtuig waarmee de gebroeders Wright bij Kitty Hawk in 1903 de allereerste vlucht met een vliegtuig maakten. De bedoeling van de eerste vlucht is dat Ingenuity dan met een snelheid van 1 meter per seconde een hoogte van zo’n 3 meter zal bereiken en dat ‘ie daar dertig seconden zal hangen, waarna hij weer zal afdalen en landen. Vóór die eerste vlucht moet Perseverance eerst de helikopter hebben gedropt op het airfield, waarna de rover op een veilige vijf meter afstand moet staan, vooral bedoeld om geen schaduw op Ingenuity te werpen, zodat diens batterijen het goed volhouden. Het kan daar -90 °C in de Jezero krater zijn en alleen met goed werkende batterijen en zonnepanelen kan Ingenuity het daar volhouden. In totaal wil men in de dertig dagen zo’n vijf vluchten maken met Ingenuity, steeds oplopend in duur en moeilijkheid.

Bron: NASA.