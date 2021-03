Château Pétrus wijn jaar lang gerijpt in de ruimte, wijnexperts proeven ‘rozenblaadjes met warme tonen’

door

In november 2019 lanceerde SpaceX 12 flessen wijn en 320 wijnstokken van Merlot en Cabernet Sauvignon naar het ISS. Space Cargo Unlimited, het bedrijf dat het wijnproject verzorgde stelde destijds dat het experiment deel uitmaakt van een proef om o.a. planten bloot te stellen aan nieuwe typen stress, zoals de ruimte, om te zien hoe deze reageren op nieuwe omstandigheden. Het doel is meer inzicht in het bestrijden van ziekten en klimaatverandering. De 12 flessen en wijnplanten kwamen, na 439 dagen in de ruimte geweest te zijn, in januari dit jaar terug op aarde maar pas gisteren, de 24ste maart, werd bekend gemaakt dat het de vintage Château Pétrus 2000 betrof, die in de ruimte was geweest. Het merk van de wijn was geheim gehouden totdat de eerste testresulaten van de proeverij en van het oenologisch lab van de Universiteit van Bordeaux bekend waren geworden.

De wijn ging in januari j.l. als eerste naar het IVSS, het oenologisch lab van de Universiteit van Bordeaux om te worden onderzocht. Space Cargo Unlimited stelde dat men een volledige genoomsequencing van de planten gaat uitvoeren om een duidelijk beeld te geven van alle DNA-veranderingen die tijdens het verblijf op het ISS hadden kunnen plaatsvinden. De wijn uit de ruimte werd op aarde in nulzwaartekracht gehouden. In het ISS zijn alcohol en glas verboden. De flessen werden in een speciale metalen container gehouden tijdens de reis. Smaak en uiterlijk

Een proeverij onder 12 panelleden vond plaats op 1 maart in Bordeaux, waar voor het panel twee flessen wijn werden geopend. Het twaalftal kreeg twee wijnmonsters van ieder 30 ml., een van de ‘aardse’ Château Pétrus wijn en de andere van een ‘gewone’ fles Château Pétrus. Het panel onthulde dat deze ‘hemelse’ wijn de smaak heeft van ‘rozenblaadjes met tonen van kampvuur’, en een baksteenachtige kleur bezit, vergeleken met de originele rode kleur die de wijn had voordat hij naar het ISS vloog. “De aardse wijn was precies zoals je zou verwachten dat hij zou smaken”, zei Jane Anson*, correspondent in Bordeaux van het tijdschrift Decanter, die de proeverij bijwoonde. Ze meldde dat het ruimtemonster twee tot drie jaar verder geëvolueerd was: “Er waren meer bloemige aromaten [en] de tannines waren een beetje zachter en meer geëvolueerd”, maar eraan toevoegend: “Ik heb net één fles geproefd [van het ruimtestation], dus ik kan niet garanderen dat er geen flesvariatie is.” Professor Philippe Darriet, betrokken bij het Institut des Sciences de la Vigne et du Vin (ISVV), zei in een samenvatting van de proeverij: “De twee wijnen werden beschouwd als geweldige wijnen, wat betekent dat ondanks het verblijf van 14 maanden op het internationale ruimtestation, de ‘ruimtewijn’ sensorisch zeer goed werd beoordeeld.” Een fles Château Pétrus 2000 bezit momenteel een gemiddelde verkoopprijs wereldwijd (excl. belastingen) van rond de Euro 6000 volgens de site Wine Searcher. Space Cargo Unlimited stelde dat het zei dat het de 2000 vintage van het Pomerol-landgoed koos op basis van ‘oenologische criteria’, waaronder de behoefte aan een gestructureerde wijn die gedomineerd wordt door één druivensoort – in dit geval de Merlot. The Guardian, Decanter.com, Hln *https://www.decanter.com/premium/petrus-2000-space-tasting-jane-anson-455364/