Hoinga, het op één na grootste supernovarestant aan de hemel en nu pas ontdekt

door

Hij ligt 1630 lichtjaar van ons vandaan in de Melkweg en met een schijnbare diameter van 4,4 graden, da’s een gebied dat negentig (!) keer zo groot is als de Volle Maan, is het ‘t op één na grootste supernovarestant aan de hemel: Hoinga [ ] – in röntgenlicht is het zelfs het grootste restant (alleen optisch is het Vela SNR groter). En toch: het grote supernovarestant is pas recent ontdekt! De reden is niet zo moeilijk: SNR Hoinga is niet zichtbaar in optisch licht, alleen in röntgenlicht en zwak in radiolicht.

Met de röntgentelescoop eROSITA aan boord van de Russisch-Duitse Spektr-RG-missie (SRG) werd ‘ie voor het eerst opgemerkt en nog wel op een plek waar je supernovarestanten niet verwacht: ver buiten het vlak van de Melkweg. Sterrenkundigen schatten in dat er in ons Melkwegstelsel iedere 30 tot 50 jaar één supernova boem zegt en met een levensduur van circa 100.000 jaar voor het restant wat iedere supernova oplevert zou je er in de Melkweg pakweg 1200 verwachten. Er zijn er echter maar 300 bekend, dus het merendeel is kennelijk verscholen achter donkere stofwolken… of geeft alleen straling die nog niet onderzocht is.

Met de eROSITA All-sky Survey hopen ze komende jaren nog veel meer van die nog 900 nog verscholen supernovarestanten te kunnen vinden. Dat zal gebeuren in maatr liefst acht speurtochten, waarbij de gehele hemel wordt afgestruind (ook buiten het Melkwegvlak). Hier is het vakartikel over de ontdekking van Hoinga, te publiceren in Astronomy & Astrophysics. Bron: Max Planck Instituut.