Apophis zal komende eeuw niet – ik herhaal… NIET – botsen met de aarde

Over planetoïde (99942) Apophis bestaan al jaren doemverhalen, de aardscheerder die sinds 2004 verontrusting veroorzaakt over een mogelijke botsing met de aarde. De ruimterots is pakweg 0,325 km in doorsnede – zeg drie voetbalbelden groot – dus als zo’n gevaarte op aarde plettert hebben we inderdaad een enorme inslag met alle gevolgen van dien. De eerste waarnemingen van de planetoïde wezen op een relatief grote kans dat Apophis op vrijdag 13 april 2029 – woehaha, wie verzint zo’n datum – de aarde zou raken. Nieuwe waarnemingen aan de planetoïde sloten die impact gelukkig uit – ook werd een mogelijke botsing in 2036 uitgesloten – maar daarna kwam naar voren dat Apophis mogelijk in 2068 de aarde zou raken, bij een nieuwe pasasage in zijn baan om de zon, die 0,89 jaar duurt. Rampplanetoïde Apophis bleef een mogelijk risico voor de aarde!

Deze week komt daar echter het prettige nieuws dat 17 jaar van waarnemen heeft opgeleverd dat Apophis ook in 2068 de aarde NIET zal raken. Met NASA’s Goldstone Deep Space Communications Complex in Californië en de radiotelescoop van het Green Bank Observatory in West Virginia hebben ze radarbeelden gemaakt van Apophis (zie afbeelding bovenaan) en daaruit komt genoeg informatie over de baan van de planetoïde naar voren dat nu onomstotelijk vaststaat dat Apophis komende 100 jaar géén gevaar voor de aarde is. Op 6 maart j.l. vloog Apophis op 17 miljoen km afstand langs de aarde en toen zijn die beelden gemaakt. Apophis is daarmee van de zogeheten Risk List gehaald, de lijst van aardscheerders die een ‘non-zero chance’ hebben om met de aarde in botsing te komen. Bron: ESA.