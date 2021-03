Mogelijk zijn grote klodders materiaal in de aardmantel overblijfselen van protoplaneet Theia

door

Wetenschappers van Arizona State University hebben een nieuwe theorie opgesteld die stelt dat grote klodders materiaal in de aardmantel, de zogeheten large low-shear velocity provinces (LLSVP’s) de overblijfselen zijn van Theia, de hypothetische protoplaneet waarmee de aarde vroeg in het zonnestelsel gebotst zou zijn, waardoor de maan ontstond. Vorige week presenteerden ze deze theorie op de jaarlijkse bijeenkomst van de Lunar and Planetary Science Conference. Aan die LLSVP’s wordt al jaren onderzoek gedaan en via wereldwijde seismische waarnemingen is duidelijk geworden dat er in ieder geval twee van die grote superpluimen zijn, zoals ze ook wel worden genoemd, eentje onder delen van het Afrikaanse continent en eentje onder de Stille Oceaan. Zodra aardbevingsgolven er door heen gaan vertragen ze iets, hetgeen er op wijst dat de LLSVP’s uit dichter materiaal bestaan dan de rest van de mantel. Het ASU team denkt dat Theia (die zo groot was als Mars of zelfs nog groter) en de Aarde 4,5 miljard jaar geleden met elkaar botsten en dat delen van de mantel van Theia, die veel ijzer bevatte, terecht kwamen in de aardmantel. Die delen waren eerst gefragmenteerd, maar later kwamen ze bijeen en vormden ze de LLSVP’s. Theia werd verder grotendeels vernietigd, waarbij delen ervan in de ruimte terechtkwamen, die samen met puin van de aarde samenklonterden om de maan te vormen. Hier het vakartikel, dat ze vorige week presenteerden bij de LPSC. Bron: Phys.org.