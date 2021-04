Maak donkere materie magnetisch en je hebt geen donkere energie meer nodig

door

Sinds in 1998 twee onafhankelijke teams van sterrenkundigen met behulp van type Ia supernovae ontdekten dat het heelal versneld uitdijt is het algemeen aanvaarde model dat bijna 70% van de massaenergie van het heelal bestaat uit donkere energie, mysterieuze energie die een afstotende werking heeft. Sterrenkundigen van de Universiteit van Kopenhagen zijn nu met een nieuw en opmerkelijk model gekomen, waarin donkere energie helemaal niet bestaat! Het idee van Steen Harle Hansen en z’n collega’s is dat er wel donkere materie bestaat en dat die magnetisch is. Dat gangbare heelalmodel (het Lambda-CDM model) kent niet alleen donkere energie, maar ook donkere materie (25%) en gewone materie (5%). Donkere materie merkt vermoedelijk alleen de zwaartekracht, die aantrekkend is, maar als het ook (een soort van) magnetisch zou zijn, dan zou het kunnen gebeuren dat het afstotend werkt, net zoals magnetische polen ook aantrekkend of afstotend kunnen zijn. Hansen et al hebben computerberekeningen gemaakt en daar komt uit naar voren dat als ze donkere materie met magnetische eigenschappen in de veldvergelijkingen van het heelal invoeren hetzelfde expanderende heelal naar voren komt als in het Lambda-CDM model. Nou roept zo’n nieuw model ook vragen op, zoals deze: als donkere materie daadwerkelijk een soort van magnetische eigenschappen heeft, waarom hebben al de wereldwijde speurtochten naar donkere materie nog steeds niets opgeleverd? Als donkere materie behalve de zwaartekracht ook reageert op andere krachten zou je toch verwachten dat de kans op detectie ervan toeneemt? Het is ook wat de Denen er zelf van zeggen: het zou op toeval kunnen berusten dat magnetische donkere materie werkt als donkere energie, maar het hoeft niet te betekenen dat donkere energie niet bestaat. Hier het vakartikel over de berekeningen aan het alternatief voor donkere energie, verschenen in the Astrophysical Journal. Bron: Universiteit van Kopenhagen.