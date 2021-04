NASA’s mini-helikopter Ingenuity heeft z’n eerste nacht in de vrieskou op Mars overleefd

door

Afgelopen zaterdag is de mini-helikopter Ingenuity door de Perseverance Marsrover ‘losgelaten’ en was ‘ie vanaf dat moment op zijn eigen stroomvoorziening aangewezen. De nachten op Mars kunnen erg koud zijn (tot wel -90 °C) en de elektronische componenten van de helikopter zijn daar zonder bescherming niet tegen bestand. Vandaar dat het verwarmingselement van Ingenuity ervoor moet zorgen dat het binnenin niet kouder wordt dan een graad of 9. Dat blijkt goed te zijn gegaan. De verwarming, die gevoed wordt door de eigen zonnepanelen van Ingenuity, heeft goed gewerkt en de mini-helikopter heeft z’n eerste nacht overleefd, aldus de NASA.

Komende tijd gaat men de 1,8 kg wegende Ingenuity nog uitgebreid testen, voordat ‘ie daadwerkelijk zijn eerste vlucht gaat maken. Zo zullen onder andere de rotorbladen en de motor worden getest. Men verwacht dat de ‘maiden flight’ niet eerder dan 11 april zal gaan plaatsvinden. Het zou leuk zijn als het op 12 april zou gebeuren, want dan zou het precies samenvallen met de zestigste ‘verjaardag’ van de eerste reis van een mens om de aarde, welke Yuri Gagarin in 1961 deed, en de veertigste verjaardag van de eerste vlucht van een space shuttle, die van Columbia in 1981. Bij die eerste vlucht zal de Ingenuity met een snelheid van een meter per seconde een hoogte van drie meter gaan halen en daarna weer landen, een vlucht die bij elkaar slechts dertig seconden zal duren. In de dertig Marsdagen daarna zijn meerdere vluchten gepland, die steeds hoger en verder reiken.

The #MarsHelicopter is on its own now, getting ready to take on Mars – one step at a time. https://t.co/Sqd4G8OYWY — NASA's Perseverance Mars Rover (@NASAPersevere) April 5, 2021

Bron: Phys.org.