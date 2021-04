Marshelikopter Ingenuity heeft een eerste succesvolle vlucht gemaakt!

door

De NASA heeft laten weten dat de 1,8 kg zware helikopter Ingenuity vandaag een eerste succesvolle vlucht in de ijle atmosfeer van Mars heeft gemaakt. Daarmee is een historische ‘maiden flight’ uitgevoerd, want nooit eerder werd op een andere planeet een vlucht met een aards instrument gemaakt. De korte, autonoom uitgevoerde vlucht, die vooral bedoeld was om te testen of alles goed zou werken, werd vanaf een afstand van 65 meter gadegeslagen door de Perseverance Marsrover. De dichtheid van de atmosfeer van Mars is slechts 1% van die van de aarde. De rotorbladen van Ingenuity moesten daarom met maar liefst 2500 omwentelingen per minuut (vijf keer zoveel als wat op aarde nodig is) ronddraaien om het opstijgen mogelijk te maken. Vanuit de lucht wist Ingenuity met z’n navigatiecamera bovenstaande foto te maken, waarop de schaduw van Ingenuity zichtbaar is. Meer informatie en hopelijk ook bewegende beelden volgen nog. Dan zullen we ook weten of de mini-helikopter inderdaad 3 meter hoog kwam in een vlucht die 40 seconden moest duren.

Bron: NASA.