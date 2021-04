Astronaut Soichi Noguchi maakt weergaloze timelapse van de Melkweg

door

De Japanse astronaut Soichi Noguchi heeft recent tijdens een parkeermanoeuvre met de Crew Dragon Resilience bij het ISS een zeer fraaie timelapse van de Melkweg gemaakt. Noguchi is momenteel één van de tien astronauten aan boord van het ISS en arriveerde met de Crew-1 missie in november 2020. Het viertal astronauten moest de Resilience herparkeren om een dockingport vrij te maken voor de aanstaande SpaceX-missie Crew-2, die op 22 april a.s. gelanceerd wordt. De Crew-1 is de eerste bemanning die door een commerciële partij naar het ISS is gebracht en tevens de eerste ISS-missie die vanaf Amerikaanse bodem is gelanceerd sinds de laatste vlucht van de Space shuttle in 2011. Soichi Noguchi is zelf drie maal naar het ISS geweest, de eerste keer met de shuttle, vervolgens met de Sojoez en nu met de SpaceX’ Crew Dragon.



Tijdens de manoeuvre waren alle vier de astronauten van Crew-1 aan boord van de Resilience. Mike Hopkins, Victor Glover en Shannon Walker, samen met Noguchi namen plaats in het schip tijdens de 45 minuten durende operatie daar ervoor gezorgd moest worden dat er in geval de Resilience niet zou kunnen aanmeren er in het ISS niet meer astronauten achter zouden blijven dan er plekken zijn in de ontsnappingscapsules in geval van nood. De aanstaande SpaceX’ Crew-2 bestaat uit de NASA-astronauten Shane Kimbrough (commandant), Megan McArthur (piloot), die orden vergezeld door de astronauten Thomas Pesquet (ESA) en Akihiko Hoshide (JAXA). Op 28 april zal de Crew-1 weer naar de aarde afreizen en landen in Florida. De Dragon wordt dan voorbereid voor de ‘Inspiration4 Missie’, deze zal rond september a.s. vier burgerastronauten naar het ISS brengen. Bronnen: Indiatimes, NASA/SpaceX