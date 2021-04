In z’n eerste jaar gaat de James Webb ruimtetelescoop vooral de vroegste structuren in het heelal bestuderen

door

Op z’n vroegst gaat de James Webb Space Telescope (JWST), de beoogde opvolger van de Hubble ruimtetelescoop, de ruimte in – duim, duim, duim – en ergens in 2022 zal ‘ie vanaf Lagrangepunt L2 in het zonnestelsel het heelal in gaan turen. Duidelijk is inmiddels dat de JWST in het eerste jaar van z’n wetenschappelijke waarnemingen de vroegste structuren in het heelal als prioriteit heeft. Een team sterrenkundigen van Rochester Institute of Technology en van de University of Texas in Austin heeft daartoe het zogeheten COSMOS-Webb programma opgesteld, waarbij gedurende 208,6 uur een half miljoen sterrenstelsels worden bestudeerd in nog geen 0,6 vierkante graad van de hemel (zeg drie volle manen bij elkaar) in het ‘multiband’ deel van het spectrum (nabije infarood) en zo’n 32.000 sterrenstelsels in het midden infrarood. Dat zal gebeuren met JWST’s Near Infrared Camera (NIRCam) instrument respectievelijk Mid Infrared Instrument (MIRI). Het desbetreffende gebied aan de hemel zie je hieronder.

In dat vroege heelal gaan de sterrenkundigen kijken hoe de reïonisatiefase van het heelal precies verliep, de fase tussen 400.000 en 1 miljard jaar na de oerknal, toen de allereerste sterren en sterrenstelsels zich vormden. Die reïonisatie verliep vanuit bellen – de neutrale eilanden van de reïonisatie – dénken de sterrenkundigen, en hoe dat precies ging gaan ze nu onderzoeken. COSMOS-Webb is een zogeheten ‘treasury program’, dat wil zeggen dat de informatie die vergaard wordt middels het programma snel publiekelijk beschikbaar wordt gesteld, zodat iedereen er gebruik van kan maken. Bron: Eurekalert.