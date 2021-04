Perseverance heeft zuurstof geproduceerd op Mars, een unicum op een andere planeet

door

Deze week was de mini-helikopter Ingenuity ruim in de belangstelling vanwege z’n vlucht op Mars, de allereerste vlucht op een andere planeet. Maar woensdag heeft ook Marsrover Perseverance, die zich op 65 meter afstand van Ingenuity bevindt, geschiedenis geschreven. Bij een experiment heeft de Perseverance namelijk kooldioxide uit de atmosfeer van Mars omgezet in zuurstof! En ook dat is nooit eerder op een andere planeet gebeurd. Aan de voorzijde van de Marsrover bevindt zich het Mars Oxygen In-Situ Resource Utilization Experiment (MOXIE), dat in staat is om kooldioxide, dat bestaat uit een koolstof- en twee zuurstofatomen, te splitsen in losse koolmonoxide en zuurstof. Daarbij wordt de temperatuur verhoogd tot maar liefst 800 °C om tot die scheiding te komen.

Op 20 april was Perseverance met MOXIE in staat om 5,37 gram zuurstof te produceren, genoeg om een astronaut voor tien minuten van zuurstof te laten voorzien bij normale activiteit (zie de grafiek hierboven). Men gaat nu kijken of de testen te verbeteren zijn. Men wil kijken of men in staat is om met MOXIE 10 gram zuurstof per uur te maken. Met het experiment wil men kijken hoe men voor de toekomstige bemande missies naar Mars zuurstof uit kooldioxide kan produceren. De atmosfeer van Mars bestaat voor 98% uit kooldioxide, dus dat is ruim voldoende om zuurstof te produceren.

Bron: Phys.org.