Livestream lancering SpaceX’ Crew-2 mét aan boord de eerste ESA-astronaut die vliegt op een Dragon-capsule

Vandaag, de 23ste april om 11:49 NL’se tijd lanceren NASA en SpaceX de Crew-2 missie vanaf het historisch Launch Complex 39A (LC-39A) op het Kennedy Space Center te Florida. Vanaf dit lanceercomplex werd historie geschreven in de vorige eeuw met de lanceringen van de Apollo/Saturnus missies, allemaal (op de Apollo 10 na) werden ze uitgevoerd vanaf LC-39A, en nu wordt er hopelijk weer historie geschreven met deze Crew-2 missie. Aan boord van de Crew Dragon zijn vier astronauten, Shane Kimbrough en Megan McArthur van NASA, de Japanse astronaut Akihiko Hoshide (JAXA) en ESA-astronaut Thomas Pesquet. De missie kent een aantal ‘firsts’. Zo is de Falcon 9 die gebruikt wordt voor lancering, de eerste hergebruikte raket die voor een bemande lancering wordt ingezet, de Crew-1 werd in november 2020 met deze Falcon gelanceerd. Tevens is de Dragon-capsule van Crew-2 nu de hergebruikte Demo-2 missie-capsule ‘Endeavour’ waar Bob Behnken en Doug Hurley op vlogen op de eerste bemande Dragon vlucht naar het ISS. En nog meer ‘firsts’, dit is tevens de eerste keer dat Dragon twee internationale partners zal vliegen (JAXA, ESA) en het zal ook de eerste keer zijn dat twee Crew Dragons tegelijkertijd aan het ISS worden vastgemaakt. Deze Crew-2 missie zal zes maanden gaan werken op het ISS.

Voor ESA is er ook een ‘first’. Het is ESA-astronaut, de Fransman Thomas Pequet, die als eerste Europeaan aan boord gaat van een Dragon-capsule van SpaceX. Dit is de tweede missie van Thomas Pesquet naar het ISS en zal Alpha worden genoemd, naar Alpha Centauri, het sterrenstelsel dat het dichtst bij de aarde staat, volgens de Franse traditie om ruimtemissies te benoemen naar sterren of sterrenbeelden. Alle bemanningsleden zijn veteraanastronauten, hoewel dit Megan McArthur’s eerste bezoek aan het ISS zal zijn (aangezien haar eerste ruimtevlucht een shuttle-missie naar de Hubble Space Telescope was). Akihiko Hoshide zal tijdens zijn verblijf dienen als de tweede Japanse ISS-commandant. Op zaterdag 24 april, rond 11:09 NL’se tijd, zal de Crew Dragon autonoom aanmeren bij het internationale ruimtestation ISS. Een backup-mogelijkheid voor de lancering is maandag 26 april a.s., om 10:38 NL’se tijd. Na de stage-separation zal de eerste rakettrap van de Falcon 9 landen op het droneship ‘Of Course I Still Love You’, dat in de Atlantische Oceaan is gestationeerd. Na een verblijf van ongeveer zes maanden zullen Dragon and the Crew-2-astronauten niet eerder dan 31 oktober vertrekken vanaf het ISS om af te reizen naar aarde en te landen in de Atlantische Oceaan. De webcast van de Crew-2-missie zal ongeveer 4 uur voor de lancering live gaan. Bronnen: SpaceX / NASA