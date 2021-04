Een terugblik op de Webinar van de Vereniging Werkgroep Astrofotografie

door

Gisteravond hield de Vereniging Werkgroep Astrofotografie voor de tweede keer een Webinar. Normaal gesproken komen ze twee keer per jaar fysiek bij elkaar, maar door de corona hebben ze daar noodgedwongen online meetings van gemaakt. Op 3 oktober vorig jaar deden ze dat voor het eerst en nu werd de traditionele voorjaarsbijeenkomst in de vorm van een Webinar gedaan, die via YouTube te volgen was. Het was een leuke ‘bijeenkomst’, die twee ‘hoofdsprekers’ telde. Eerst vertelde Johan Bakker hoe je het beste vanuit lichtvervuilde gebieden (en die zijn er helaas veel te veel in Nederland) met o.a. de juiste filtertechnieken toch mooie resultaten kunt behalen. Na Bakker’s presentatie was er een soort van pauze, waarin twee kortere presentaties waren, eentje over de poolafstelling van telescopen en een prijsuitreiking van een astrofotograaf die verbonden was aan de De Jager sterrenwacht op Texel (yep, genoemd naar Kees de Jager, ook wonende op Texel). Na de pauze kwam de tweede hoofdspreker en dat was een bekende voor ons, astrofotograaf én Astroblogger André van der Hoeven. Hij vertelde over de levensloop van sterren, ofwel sterevolutie, waarbij hij aan de hand van eigen gemaakte foto’s (en van andere amateurs, zoals ook Paul Bakker’s M87 mét jet) liet zien dat die sterevolutie ook door amateurs prachtig in beeld kan worden gebracht. Hieronder in een terugblik de tweede Webinar, die als thema ‘Deepsky’ had.