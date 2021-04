Ingenuity heeft z’n derde vlucht gehad – het begint al normaal te worden

door

NASA’s mini-helikopter Ingenuity heeft zondag 25 april z’n derde vlucht op Mars gemaakt. Die heeft ‘m nog verder gebracht dan wat hij de eerste twee afstanden wist te overbruggen en z’n snelheid, die nu maximaal 2 meter per seconde was, die was ook hoger dan bij de eerdere vluchten. De afstand die Ingenuity aflegde was 50 meter en de vlucht duurde 80 seconden. Door de Perseverance Marsrover werd die vlucht met de Mastcam-Z imager vanuit de Van Zyl Overlook volledig gefilmd, maar die film moet nog naar de aarde worden gezonden. Bij de derde vlucht wist de Ingenuity deze kleurenfoto te maken.

Bij deze derde vlucht werd met name het autonome navigatiesysteem van Ingenuity getest. Dat systeem moet kunnen zien waar de helikopter zich bevindt aan de hand van beelden die hij tijdens de vlucht maakt en gegevens van het landschap, die vantevoren zijn gegeven. De vraag is of Ingenuity die navigatie nog goed kan doen als hij (te) snel beweegt en de beelden van kenmerken in het landschap niet door door het algoritme van de boordcomputer kunnen worden herkend. Hieronder kort al wat videobeelden, de integrale video van de hele vlucht moet nog volgen. Over een aantal dagen willen ze de vierde vlucht gaan doen.

Bron: NASA.