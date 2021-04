Blue Origin gaat in beroep tegen de keuze van NASA voor SpaceX voor de maanlandingen

door

Blue Origin van Amazon-baas en miljardair Jeff Bezos heeft laten weten dat het in beroep gaat tegen de keuze van de NASA om het ‘human landing system’ (HLS) te laten bouwen door SpaceX van Elon Musk. Samen met Dynetics was Blue Origin één van de kandidaten die afvielen. In een verklaring zegt Blue Origin dat ‘de NASA een gebrekkige acquisitie heeft uitgevoerd voor het Human Landing System-programma en dat het op het laatste moment de doelpalen heeft verplaatst.’ Volgens de commerciële ruimtevaartorganisatie brengt de NASA met de keuze voor SpaceX, waar een budget van $2,9 miljard aan hangt, het doel in gevaar om in 2024 een bemande missie naar de maan te doen, welke twee mensen op de maan moet brengen, waaronder de eerste vrouw op de maan. Het beroep van Blue Origin is ingediend bij de Government Accountability Office (GAO), dat hoort bij het Amerikaanse congres. De maanlander van SpaceX wordt een variant van Starship, waar SpaceX momenteel druk mee bezig geweest om te testen. Bij die testen gaat heel veel mis, aldus Blue Origin, dat zelf gelieerd is aan Lockheed Martin, Northrop Grumman en Draper. Ze hadden liever gezien dat de NASA twee bedrijven had aangewezen om de maanlander te bouwen. De keuze van slechts één bouwer zorgt er voor dat er een backup mist in het geval er iets mis gaat met die bouwer, aldus Blue Origin. Ook vinden ze dat de keuze voor SpaceX een soort van monopolie creeërt voor alle toekomstige NASA-verkenningsmissies omdat er geen doorlopende programma’s voor toegang tot de maan zouden zijn, behalve dan de gekozen SpaceX-oplossing. Blue Origin heeft de GAO gevraagd om NASA onder druk te zetten om zijn beslissing te herroepen en om opnieuw in gesprek te gaan met alle kandidaat-bouwers van maanlandingssystemen. Bron: Phys.org.