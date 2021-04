Astrofysici starten discussie over naamgeving voor een verzameling van zwarte gaten

door

Hoe moet een groep zwarte gaten genoemd worden? Medio april organiseerde NASA voor het eerst in twee jaar weer de ‘Black Hole Week’. Er werd onder meer gediscusseerd over de naamgeving voor een groep zwarte gaten. Jocelyn Kelly Holley-Bockelmann, astrofysicus aan de Vanderbilt University nam daarop het initiatief om in het kader van deze vraag een crowdsourcing actie te starten via Twitter. Holley-Bockelman heeft zelf o.a. meegewerkt aan de LISA, de Laser Interferometer Space Antenna, voor detectie van botsingen tussen zwarte gaten. Holley-Bockelmann stelt in een interview met de NYT dat de vraag hoe een groep zwarte gaten genoemd moet worden, opgeworpen werd tijdens een van de zoomsessies in de Black Hole week. De sessie verliep vervolgens chaotisch, zo stelt ze, want iedere astrofysicus had wel een idee voor een naam, het ene voorstel nog fraaier dan de andere. En zo kwam er een stroom namen op gang, een greep hieruit, onvertaald is; ‘Maelstrom’, ‘Scream’, ‘Asterisk’ en ‘Enigma’. Holley-Bockelmann zou zelf graag zien dat er een naam komt voor een groep van zwarte gaten voordat met LISA de ‘grote jacht’ hierop geopend wordt, (LISA zal de zogeheten primordiale zwarte gaten gaan detecteren). Ze stelt: “De Internationale Astronomische Unie, die regels stelt voor de kosmische nomenclatuur heeft geen regels voor ‘collectieven’. dus het is aan de mensen om te beslissen. Haar persoonlijke voorkeur gaat naar ‘Disaster’, aangezien het woord ‘disaster’ (Ned. ‘catastrofe’) is geworteld in het Latijnse ‘astro’ (Ned. ster) – en in het Italiaanse woord ‘dis-astro’ (vert. Eng. ‘starry evil’ en in het Italiaans kan ‘dis-‘ een negatieve connotatie geven bv. ‘disgrazio = schande’).



Zwarte gaten, onthullingen, beeldmateriaal enz. vormen inmiddels zo een beetje de kers op de taart van de astronomie, zie o.a. het recente artikel en video van NASA. Er is de allereerste afbeelding van een superzwaar zwart gat – 6,5 miljard zonsmassa’s – in het centrum van Messier 87, gepubliceerd in april 2019 en vervaardigd door de Event Horizon Telescope, en vorige maand werd een verfijnder beeld getoond, om de omringende draaikolk van magnetische velden te laten zien die gas en energie met bijna de lichtsnelheid door de ruimte laten stromen. Het Event Horizon Telescope-team blijft er zeer druk mee, Shep Doeleman, verbonden aan het Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics en oprichter en directeur van het telescoopcollectief stelt: “Elke dag verzamelen we om 14.00 uur. E.D.T., over het weer, en over de paraatheid op de locaties te bekijken.” Nu, de actie loopt verder en er is een naam die eruit springt, en dat is de ‘Hawking of black holes’, need I say more? Bronnen: NYT, NASA