Kleinste zwarte gat ooit ontdekt ‘The Unicorn’

‘The Unicorn’ of ‘De Eenhoorn’ is de bijnaam die het team astronomen van de Ohio State University schonk aan het recent ontdekte zwarte gat dat maar liefst twee records breekt, qua omvang en qua afstand van de aarde. Het zwarte gat bevindt zich naast een rode reus V723 in het sterrenbeeld Monoceros. en is het kleinste ooit ontdekt. Tevens is het het zwarte gat dat zich het dichtst bij de aarde bevindt. Het object bevindt zich op 1500 lichtjaar van de aarde en zijn massa is 3 x onze zonsmassa.

De vorige recordhouder voor het kleinste zwarte gat is 3,3 zonsmassa’s (2MASS J05215658+4359220), terwijl het vorige dichtstbijzijnde zwarte gat twee keer zo ver verwijderd is als The Unicorn. Dit laatste record is enigszins omstreden in de astronomische gemeenschap, vorig jaar werd voorgesteld dat het stersysteem HR 6819 het dichtstbijzijnde bekende zwarte gat huisvestte, op slechts 1120 lichtjaar afstand, maar vervolgstudies wierpen twijfel op of er zich daar überhaupt een zwart gat bevindt. Niettemin is The Unicorn een bijzondere, de kleinste tot nu ontdekt in zijn klasse, een groep zwarte gaten die qua stellaire massa tussen de vijf en ongeveer 30 zonsmassa’s varieert. Detectie van een zwart gat is lastig, in plaats van een directe waarneming merkten de astronomen The Unicorn op door zijn effecten op zijn begeleidende ster. Het licht leek op verschillende punten in zijn baan van intensiteit te veranderen, wat suggereert dat het in een vreemde vorm werd uitgerekt door de zwaartekracht van een nabij object. Daar het geen zichtbare ster had, leek een zwart gat de meest waarschijnlijke kandidaat. Eerder in januari j.l. schreef ook Arie al over dit zwarte gat. Het wetenschappelijk team o.l.v. Tharinda Jayasinghe heeft het resultaat van hun onderzoek op 21 april j.l. gepubliceerd in Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.