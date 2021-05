Crew-1 missie afgerond met succesvolle nachtelijke splashdown in de Golf van Mexico

door

De eerste volledig operationele bemande SpaceX missie ‘Crew-1’ naar het ISS werd vanochtend met succes afgesloten toen de Crew Dragon-capsule met de vier astronauten landde in de Golf van Mexico. De capsule genaamd ‘Resilience’ dook voor de kust van Panama City, Florida, om 02:56 AM lokale tijd (08:56 NL’se tijd) in het water, duikers van een bergingsschip haalde de bemanning plus capsule op uit het water. De Resilience vervoerde NASA-astronauten Mike Hopkins, Victor Glover en Shannon Walker, evenals de Japanse JAXA-astronaut Soichi Noguchi. Het gebeuren had een historisch tintje, het was namelijk voor de eerste keer in 53 jaar dat er een nachtelijke recovery operatie voor een bemande capsule op touw werd gezet. De laatste nachtelijke recovery operatie was voor de Apollo 8, deze stortte in zee op 27 december 1968.

De capsule verliet het ISS zes uur eerder nadat de vlucht twee keer uitgesteld was wegens slecht weer op de centrale locatie voor de splashdown. De missie van Crew-1 duurde in totaal zes maanden en was de tweede bemande vlucht van een Dragon-capsule. Die derde vlucht, genaamd Crew-2, is onlangs gelanceerd. Steve Stitch, NASA’s Commerciel Crew-programmamanager stelde tijdens de live NASA-sessie m.b.t. de nachtelijke landing: “Het voertuig is gecertificeerd om overdag of ‘s nachts te landen, het moet geen probleem opleveren. We hebben met de bergingsploegen geoefend om overdag of’ s nachts te landen. En verder heeft SpaceX in januari j.l. nog een cargo Dragon-capsule ‘s nachts opgehaald. De cargo en crew-capsules zijn nagenoeg identiek.” Crew-1 overlapte gedurende ongeveer een week in een baan om de aarde met zijn opvolger, de Crew-2-missie met vier astronauten. Die bemanning bestaat uit NASA-astronauten Shane Kimbrough en Megan McArthur, JAXA-astronaut Akihiko Hoshide en astronaut Thomas Pesquet van ESA. Deze herfst zal de Crew-3 missie naar het ISS gaan. Bronnen: Space.com, NASA