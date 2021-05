Het Breakthrough Listen project heeft géén SETI-signaal gevonden vanuit het centrum van de Melkweg

door

Meestal concentreert het Breakthrough Listen project zich op radiosignalen afkomstig van exoplaneten die zich in de bewoonbare zone bevinden van sterren in de buurt van de zon. Maar bij Breakthrough Listen dachten ze ‘laten we eens gek doen’ en luisterden ze met hun grote radioschotels een keer naar signalen afkomstig vanuit het centrum van de Melkweg. Het is een dichtbevolkt gebied van sterren én daarbij behorende exoplaneten, maar omdat het daar door de extreme omstandigheden niet behoort tot het leefbare gebied van de Melkweg zou je daar statistisch gezien weinig kans hebben intelligent leven aan te treffen (zie afbeelding boven). In dat centrum, vlakbij het superzware zwarte gat Sagittarius A*, zijn supernovae en gammaflitsers schering en inslag en dat maakt het daar niet echt geriefelijk om intelligente buitenaardse beschavingen te krijgen, dé doelgroep van de SETI-speurtochten. Maar toch deed men het met het Breakthrough Listen project en wel met de Green Bank Telescoop in West Virginia (VS) en de Parkes radiotelescoop in Oost-Australië gedurende 600 uur waarneemtijd. Het resultaat raadt zich raden: geen periodiek radiosignaal dat de aanwezigheid verraad van een intelligente buitenaardse beschaving ergens in de centrale contreien van ons Melkwegstelsel. Hier het vakartikel om het allemaal nog eens na te lezen.

Nou we het toch over SETI hebben, de search for extraterrestrial intelligence: september 2019 , nog voordat de COVID-19 wereldwijd toesloeg, werd in Rome de tweede INAF SETI georganiseerd, een symposium rondom SETI. Eén van de auteurs van de Astroblogs, Daniela de Paulis, was niet alleen aanwezig bij die meeting, maar ze was ook één van de sprekers. Daar vertelde ze over haar experimenten om met de Dwingeloo radiotelescoop hersengolven de ruimte in te sturen met het COGITO project, hersengolven die naar Titan werden gestuurd, de grootste maan van Saturnus. Uitgeverij Springer heeft de presentaties van dat symposium gebundeld en die zijn tegen een prijskaartje van € 106,99 bij Springer Verlag te krijgen – niet allemaal tegelijk bestellen. Bron: Universe Today